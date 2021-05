Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο AstraZeneca - Κρήτη: η 44χρονη δίνει “μάχη” για την ζωή της

Επιβάρυνση τις τελευταίες ώρες της κατάστασης της. Τι λέει ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ. Ποιες εξετάσεις αναμένονται

Δυσοίωνες είναι οι εκτιμήσεις των ειδικών για την εξέλιξη της υγείας της 44χρονης από την Κρήτη, που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην ΜΕΘ, μετά την επιβάρυνση της υγείας της, λόγω της θρόμβωσης που εμφανίστηκε αμέσως μετά τον εμβολιασμό της με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται η γυναίκα, «η κατάσταση της είναι εξαιρετικά κρίσιμη» και ότι οι γιατροί περιμένουν να διαπιστώσουν σε επόμενο χρόνο την κατάσταση της εγκεφαλικής λειτουργίας της, καθώς «ακόμη υπάρχουν υπολείμματα φαρμάκου στο αίμα της και δεν μπορούν να υπάρξουν σαφή αποτελέσματα».

Σημειώνεται ότι ο σύζυγος της δήλωσε το Σάββατο ότι η 44χρονη ειναι γκεφαλικά νεκρή και ότι μίλησε στα τρία ανήλικα παιδιά τους και τους είπε ότι πρέπει να ετοιμάσουν την κηδεία της μητέρας τους.

Αναφορικά με την συσχέτιση της θρόμβωσης με το εμβόλιο της AstraZeneca, o Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης είπε «έχουμε στείλει ορισμένες εξετάσεις της στον ΕΟΦ», ενώ τόνισε ότι «υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις, δεν υπάρχουν αποδείξεις ώστε να μπορούμε να πούμε ότι 100% ευθύνεται το εμβόλιο της AstraZeneca για την θρόμβωση».

