Κοινωνία

Πτήση Ryanair – Επιβάτης στον ΑΝΤ1: είπαν στον πιλότο “αν δεν κατεβάσεις το αεροπλάνο, το ρίχνουμε”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως περιέγραψε ο Νίκος Πεταλής τις εικόνες με τα στρατιωτικά αεροσκάφη δίπλα τους, τις αντιδράσεις του ακτιβιστή δημοσιογράφου και τις 8 ώρες που έμειναν στο αεροδρόμιο του Μινσκ.

«Ήταν μια δύσκολη πτήση, εμείς ξεκινήσαμε να πάμε στο σπίτι μας και βρεθήκαμε σε άλλη χώρα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Νίκος Πεταλής, επιβάτης της πτήσης της Ryanair, που υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση από την Κυβέρνηση της Λευκορωσίας, προκειμένου να συλληφθεί ένας ακτιβιστής δημοσιογράφος, που επέβαινε στην πτήση του πολιτικού αεροσκάφους από την Αθήνα στο Βίλνιους.

«Δέκα λεπτά πριν προσγειωθούμε στο Βίλνιους, ο πιλότος μας είπε ότι «υπάρχει αναγκαστική προσγείωση στο Μινσκ» και «θα σας ενημερώσω αργότερα για τις λεπτομέρειες». Βέβαια, ποτέ δεν μας ενημέρωσε. Όλα έγιναν από τον Πύργο Ελέγχου. Ενημέρωσαν τον πιλότο ότι αν δεν κατεβάσει το αεροπλάνο (σημ: στο Μινσκ) θα το ρίξουν», είπε ο κ. Πεταλής.

Όπως επεσήμανε, «Υπήρχαν δίπλα μας πολεμικά αεροσκάφη, αλλά εγώ υπέθεσα ότι κάνουν κάποια άσκηση, όπως στην Ελλάδα».

«Μας κατέβασαν για 8 ώρες, έκαναν ελέγχους με σκυλιά στις αποσκευές μας, όλα αυτά ήταν fake για να συλλάβουν τον εν λόγω κύριο. Παράξενο πράγμα αυτό που έγινε από μία χώρα και είμασταν 8 ώρες στο αεροδρόμιο, χωρίς βοήθεια, χωρίς φαγητό», συμπλήρωσε.

«Υπήρχε μια αντίδραση του εν λόγω κυρίου (σημ: του ακτιβιστή δημοσιογράφου όταν μας είπαν ότι γυρνάμε στην Λευκορωσία, είδα την αντίδραση του, έπιασε το κεφάλι του σε μια κίνηση ότι «ωχ, κάτι κακό θα συμβεί», αλλά μετά ήταν ήρεμος», ανέφερε ο Νίκος Πεταλής σχετικά με τον Ρόμαν Προτάσεβτις.

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία: νεκρό παιδί από φωτιά σε κέντρο προσφύγων

Καιρός: βοριάδες και άνοδος θερμοκρασίας την Δευτέρα