Εμβόλιο AstraZeneca - Κύπρος: θάνατος 39χρονης από θρόμβωση

Τι αναφέρουν οι Αρχές για τον πιθανό συσχετισμό της θρόμβωσης με τον εμβολιασμό της έναντι του κορονοϊού.

Τον θάνατο 39χρονης Βρετανίδας, η οποία παρουσίασε θρόμβωση και νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ανακοίνωσε o εκπρόσωπος Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Κύπρου, Χαράλαμπος Χαριλάου, προσθέτοντας ότι ήδη έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό θανάτου της.

Η 39χρονη εμβολιάστηκε στις αρχές Μαΐου στην Πάφο με το σκεύασμα AstraZeneca και μέρες αργότερα υπέστη θρομβοεμβολικό επεισόδιο, με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες να διερευνούν κατά πόσο σχετίζεται με τον εμβολιασμό της.

Αρχικά νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο της Πάφου, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Όπως ανέφερε στο ΡΙΚ η αναπληρώτρια διευθύντρια Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας της Κύπρου, Έλενα Παναγιωτοπούλου, η διαδικασία από εδώ και πέρα προβλέπει την αποστολή του ιστορικού της αποθανούσας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ο οποίος θα απαντήσει στα σχετικά ευρήματα.

