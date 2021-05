Κόσμος

Ο Μπόρις Τζόνσον παντρεύεται την Κάρι Σίμοντς

Πότε θα γίνει ο πολυαναμενόμενος γάμος του Βρετανού Πρωθυπουργού με την μνηστή του.

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και η μνηστή του Κάρι Σίμοντς έχουν αποστείλει προσκλήσεις γάμου στην οικογένεια και στους φίλους τους, για την 30η Ιουλίου του 2022, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Sun»

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο τέλεσης του γάμου, παραμένουν μυστικές, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Το Φεβρουάριο του 2020, ο Τζόνσον και η Κάρι Σίμοντς ανακοίνωσαν ότι αρραβωνιάστηκαν για να παντρευτούν.

Ο 56χρονος Τζόνσον και οι 33χρονη Σίμοντς ζουν μαζί στην Ντάουνινγκ Στριτ, από τότε, που ο Τζόνσον έγινε πρωθυπουργός το 2019, ενώ έχουν αποκτήσει ένα γιο, τον Ουίλφρεντ Λόρι Νίκολας Τζόνσον που γεννήθηκε την προηγούμενη χρονιά.

Ο Τζόνσον, που είναι γνωστός για την απεριποίητη εμφάνισή του, αλλά και για την επιδεικτική ρητορική του, ήταν προηγούμενα παντρεμένος με την Μαρίνα Γουίλερ, με την οποία και απέκτησε τέσσερα παιδιά.

Το Σεπτέμβριο του 2018 ανακοίνωσαν ότι ζούσαν χωριστά και ότι θα αποκτούσαν διαζύγιο, μετά από 25 χρόνια γάμου.

Ο Τζόνσον ήταν επίσης, παντρεμένος μία φορά, πριν από το γάμο του με τη Γουίλερ, με την Αλέγκρα Μοστίν-Όουεν και η Σίμοντς θα είναι η τρίτη σύζυγος του.





