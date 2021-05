Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Johnson & Johnson - Θήβα: θρόμβωση σε 48χρονη μετά τον εμβολιασμό της

Τι υποστηρίζει η αδελφή της γυναίκας. Πως περιγράφει το περιστατικό. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία.

Ότι η 48χρονη αδελφή της έπαθε θρόμβωση μετά από τον εμβολιασμό της με το εμβόλιο της Johnson & Johnson καταγγέλλει μία γυναίκα από τη Θήβα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, που έγινε στο Mega, η 48χρονη έκανε το εμβόλιο στις 10 Μαΐου και στις 17 του ίδιου μήνα εισήχθη στο νοσοκομείο της Θήβας με γαστρεντερίτιδα. Στις 20 Μαΐου διαπιστώθηκε ότι, είχε θρόμβωση και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό.

Εκεί «διαπιστώνεται θρόμβωση στο πόδι, πνευμονική εμβολή και εξελικτικά εσωτερική αιμορραγία στο νεφρό και το στομάχι. Μετά από 17 ώρες μπήκε στην εντατική. Μου ανακοίνωσαν ότι η ζωή της κρέμεται σε μια κλωστή. Τώρα η κατάσταση της υγείας της κρίνεται δυνητικά επικίνδυνη, με μικρά σημάδια βελτίωσης. Είναι 48 ετών με κινητικό πρόβλημα, αλλά εξετάσεις μικρού παιδιού. Όταν γεννήθηκε εφτά μηνών δεν υπήρχε φιάλη οξυγόνου στο νοσοκομείο Θήβας και έπρεπε να μεταφερθεί στην Αθήνα» ανέφερε η αδερφή της στο MEGA.

Σχολιάζοντας το περιστατικό, ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος είπε ότι, «ένας άνθρωπος με μειωμένη κινητικότητα, είναι βασικός υποψήφιος για να κάνει θρομβώσεις. Όλοι οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα έχουν αυξημένο κίνδυνο θρομβώσεων. Αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί ανεξαρτήτως εμβολίου. Από την εμπειρία παγκοσμίως που είναι 110 εκ. δόσεις εμβολίου και 400 περιστατικά δεν έχουν υπάρξει συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου».

Σημείωσε ωστόσο ότι: «Πρέπει να ερευνηθεί ενδελεχώς η συγκεκριμένη περίπτωση» και ξεκαθάρισε ότι, «μετά από εμβόλια θα δούμε θρομβώσεις, δεν σημαίνει ότι θα φταίει το εμβόλιο για όλες τις περιπτώσεις. Για κάποιες με συχνότητα 1 στις 150.000 με 200.000 θα φταίει το εμβόλιο».

Όπως είπε δεν έχει βρεθεί κάποιος προδιαθεσικός παράγοντας ή νόσος εξετάζοντας όλα τα περιστατικά των θρομβώσεων που σχετίστηκαν με το εμβόλιο. Η αδερφή της ασθενούς ανέφερε ότι «είχα ρωτήσει και είχαν πει ότι προχωράμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα». «Οι γιατροί μιλούν με τα επιστημονικά δεδομένα», απάντησε ο καθηγητής.

