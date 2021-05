Τεχνολογία - Επιστήμη

“Special Report” για το ψηφιακό κράτος (εικόνες)

Η εκπομπή συνομίλησε με τον Κυριάκο Πιερρακάκη και ξεναγήθηκε στον “ψηφιακό κόσμο” της ομάδας των συνεργατών του.

Η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη απομακρυσμένης επικοινωνίας του πολίτη με το κράτος, αφού οι περιορισμοί κατέστησαν δύσκολη την εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής με το Δημόσιο. Αρκετούς μήνες πριν ο κορονοϊός κάνει την εμφάνισή του, μία ομάδα υπό τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, αναλάμβανε να ξεκινήσει το έργο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του ελληνικού κράτους, που καταλάμβανε χαμηλές θέσεις στους σχετικούς διεθνείς δείκτες. Τι έχει καταφέρει, μέχρι σήμερα, η ομάδα αυτή και κατά πόσο δυσχέρανε η πανδημία το έργο της;

Ο Τάσος Τέλλογλου μίλησε με τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη και την ηγετική ομάδα του υπουργείου του, για την πορεία της ψηφιακής μετάβασης της ελληνικής κυβέρνησης, τις επιτυχίες και τις αστοχίες, αλλά και τις προκλήσεις που ακόμη αντιμετωπίζουν.

Η κάμερα του «Special Report» ξεναγήθηκε, μεταξύ άλλων, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, εκεί όπου «χτυπά η καρδιά» του ελληνικού ψηφιακού κράτους, ενώ στο κέντρο ελέγχου της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας παρακολούθησε ζωντανά την εξέλιξη της επιχείρησης εμβολιασμού των πολιτών.

