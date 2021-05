Αθλητικά

"Special Report" για τα ολυμπιακά "όνειρα" (εικόνες)

Δύο αθλητές, 21 ετών, μιλούν για τις δυσκολίες της προετοιμασίας εν μέσω πανδημίας και το “στοίχημα” που έχουν βάλει με τον εαυτό τους για το Τόκιο.

Λίγο πριν η ελληνική ολυμπιακή ομάδα αναχωρήσει για την Ιαπωνία και την 32η Ολυμπιάδα, η κάμερα του «Special Report» συνάντησε δύο νέους Έλληνες πρωταθλητές που προκρίθηκαν στα αγωνίσματά τους και θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Σημαδεύοντας το ψηλότερο σκαλοπάτι στο Τόκιο, από μια παραλία της Βάρκιζας και ένα κλειστό γυμναστήριο στον Ασπρόπυργο, η ιστιοπλόος Κατερίνα Δίβαρη και ο παλαιστής Γιώργος Πιλίδης, 21 ετών και οι δύο, μίλησαν στον Αντώνη Φουρλή για τις δυσκολίες μιας ολυμπιακής προετοιμασίας στον καιρό της πανδημίας, για την αγάπη τους για τον αθλητισμό, και για το μεγαλύτερο στοίχημα της ζωής τους: το όνειρο για ένα ολυμπιακό μετάλλιο.





