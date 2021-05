Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός- Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: το τέταρτο κύμα μπορεί να αποφευχθεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τα μέτρα, τη χαλάρωσή τους, τον τουρισμό και τον εμβολιασμό.

«Είναι ο μόνος τρόπος για να αξιοποιηθεί το εργαλείο αυτό , αν το χρησιμοποιούμε σωστά», σχολίασε εισαγωγικά για τα self test σε εργαζόμενους ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και παρατήρησε ότι, «μέχρι στιγμής καταφέρνουμε να έχουμε καλή πορεία που αποτυπώνεται και στα στοιχεία».

Τόνισε ωστόσο ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ότι, «όσοι είναι αρνητικοί δεν πρέπει να θεωρούν ότι είναι ασφαλείς, πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα».

Ερωτηθείς αν θα υπάρξει περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων και ιδιαίτερα στις μετακινήσεις σε 24ώρη βάση, είπε ότι στην Επιτροπή, που συνεχίζει κάθε Παρασκευή τις συνεδριάσεις της, «θα τα δούμε όλα» και επεσήμανε ότι, «στόχος είναι η πλήρης απελευθέρωση της κοινωνίας, να φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα έχουμε περιορισμούς».

Κληθείς ωστόσο να απαντήσει στο πότε θα γίνει αυτό, είπε ότι, δεν μπορεί να το προσδιορίσει χρονικά. «Εξετάζουμε το σύνολο των δραστηριοτήτων, δεν υπάρχει δρόμος», συμπλήρωσε σχετικά.

Ως προς τον τουρισμό, σημείωσε ότι, «η διευκόλυνση στον τουρισμό είναι άλλο πράγμα από την καθημερινή ζωή» και τόνισε ότι, «είναι ακόμα χαμηλά τα ποσοστά εμβολιασμού».

«Οι άνθρωποι που έρχονται κάνουν τεστ με την άφιξή τους, δειγματοληπτικά κάνουν και οι εμβολιασμένοι και εκείνοι που έχουν αναρρώσει», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για την πιθανότητα τέταρτου κύματος παρατήρησε ότι, από το άνοιγμα των Λυκείων και μετά φαίνεται ότι συμπεριφερόμαστε αλλιώς και εξέφρασε την πεποίθηση ότι, «μπορούμε να αποφύγουμε ένα τέταρτο κύμα».

«Εμβολιαζόμενοι και τηρώντας τα μέτρα», ξεκαθάρισε ερωτηθείς πώς θα ανακοπεί το τέταρτο κύμα.

«Αυτήν τη στιγμή οι εμβολιασμοί τρέχουν με 3 εκατομμύρια τσιμπήματα το μήνα, αν χρειαστεί, μπορεί να αυξηθεί. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε χοντρικά 6,5 εκατομμύρια εμβολιασμένους», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Πτήση Ryanair – Επιβάτης στον ΑΝΤ1: είπαν στον πιλότο “αν δεν κατεβάσεις το αεροπλάνο, το ρίχνουμε”

Ο Μπόρις Τζόνσον παντρεύεται την Κάρι Σίμοντς

Βλάσης για ψήφο αποδήμων στον ΑΝΤ1: Δεν είναι στόχος η διεύρυνση της εκλογικής βάσης (βίντεο)