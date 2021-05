Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις - Ε3: Οι κωδικοί που “φακελώνουν” τις ενισχύσεις

Πλήρης καταγραφή όλων των ποσών από μέτρα στήριξης που δόθηκαν σε ελ. επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ε3 και το μπαράζ διασταυρώσεων.

Όλες οι ενισχύσεις που δόθηκαν το 2020 σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα αποτυπωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, με το νέο έντυπο Ε3 να «πλημμυρίζει» από νέους κωδικούς.

Οι ενισχύσεις είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι και κρυφές. Θα πρέπει να αποτυπωθούν με σαφήνεια στο Ε3, ενώ στον κατάλληλο χρόνο θα ακολουθήσει και μπαράζ διασταυρώσεων.

Η δημοσίευση του νέου Ε3 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης φέρνει πιο κοντά την έναρξη υποβολής των φετινών δηλώσεων ενώ είναι θέμα χρόνου και η δημοσίευση του νέου Ε1. Οι πύλες του Taxisnet αναμένεται να ανοίξουν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο και φέτος τα νέα για τους φορολογούμενους είναι καλά.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης έχει μπει στον πάγο -με εξαίρεση συνταξιούχους και δημόσιους υπαλλήλους-, τα τεκμήρια για τους πληγέντες από την πανδημία έχουν απενεργοποιηθεί υπό προϋποθέσεις, οι προκαταβολές φόρου είναι μειωμένες -στο 55% για τους ελεύθερους επαγγελματίες, στο 70% για τις επιχειρήσεις- ενώ τα περυσινά εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών θα φορολογηθούν με μειωμένο εισαγωγικό συντελεστή 9% (από 22%) για τις πρώτες 10.000 ευρώ.

Στους μεγάλους «κερδισμένους» όσοι αμείβονται με μπλοκάκι και υπέστησαν πέρυσι παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%. Η μείωση του εισαγωγικού συντελεστή στο 9% οδηγεί σε επιστροφές φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Οι αλλαγές στο Ε3

Το νέο έντυπο ενσωματώνει υποπίνακα στον οποίο θα πρέπει να αποτυπωθούν όλες οι αφορολόγητες ενισχύσεις που ελήφθησαν το 2020 ενώ ξεχωριστά θα εμφανιστεί και το συνολικό ποσό ενίσχυσης από την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Συγκεκριμένα:

1. Νέος κωδικός 081 για τις αγροτικές ενισχύσεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης της Covid-19.

2. Κωδικοί 150-250-350-450-550 για προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης (άρθρα 22Α, 22Β και 22Γ του ν.4172/2013).

3. Κωδικοί 151-251-351-451-551 για τη μείωση του ποσού επένδυσης για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων (άρθρο 71Ε ν.4172/2013).

4. Κωδικοί 156-256-356-456-556 για τις προσαυξημένες αποσβέσεις άρθρου 24 ν.4172/2013 (εξωλογιστικά).

5. Κωδικοί 157-257-357- 457-557 για έκπτωση εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

6. Νέοι κωδικοί 158-258-358-458-558 για δαπάνες που αφορούν την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

7. Νέοι κωδικοί 259-559 για ηλεκτρικά οχήματα.

8. Νέος υποπίνακας με τις κρατικές αφορολόγητες ενισχύσεις:

Κωδ. 001: «Αφορολόγητη αποζημίωση ειδικού σκοπού»

Κωδ. 002: «Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» (άρθρο2 ν.4728/2020)»

Κωδ. 003: «Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες (ν.4722/20

Κωδ. 004: «Αφορολόγητη αποζημίωση για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων (άρθρο 36 ν. 4753/2020)»

Κωδ. 005: «Αφορολόγητη επιχορήγηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων (άρθρο 55 ν. 4758/2020)»

Κωδ. 006: «Ωφέλεια λόγω εφάπαξ εξόφλησης οφειλών (ν. 4682/2020, ν. 4690/2020)»

Κωδ. 007: «Ωφέλεια από τη διαγραφή υποχρεώσεων στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99 επ. πτωχευτικού Κώδικα)»

Κωδ. 008: «Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού Covid-19 στον πρωτογενή τομέα (άρθρο 146 ν.4764/2020)»

Κωδ. 009: «Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού Covid-19 στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τουρ. γραφεία-επιχειρήσεις που διαθέτουν τουρ. λεωφορεία Δ.Χ. (άρθρο 139 ν. 4764/2020)»

Κωδ. 010: «Ωφέλεια από τη μη είσπραξη μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού Covid 19 (παρ. 2 άρθρο 13 ν. 4690/2020)»

Κωδ. 011: «Λοιπές περιπτώσεις αφορολόγητων εσόδων»

9. Νέοι κωδικοί στον πίνακα «Δαπάνες άρθρων 22Α, 22Β και 22Γ του ν. 4172/2013»:

Κωδ. 001: «Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθρο 22Α του ν. 4172/2013) (εξωλογιστικά)».

Κωδ. 002: «Δαπάνες άρθρου 22Β του ν.4172/2013 για τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος (εξωλογιστικά)».

Κωδ. 003: «Δαπάνες άρθρου 22Γ του ν. 4172/2013 για τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 (εξωλογιστικά)».

10. Νέος ΚΩΔ 196 για επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις στην Αγροτική-Βιολογική δραστηριότητα.

11. Νέος ΚΩΔ 999 στον οποίο θα δηλωθεί το «Σύνολο εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής».

12. Νέος κωδικός στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης για δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. (περ. ιε' άρθρου 23 του ΚΦΕ).

13. Νέος κωδικός στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης για χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα που τυχόν καταβλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα για μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου. (περ.ιστ’ άρθρου 23 του ΚΦΕ).

14. Νέος κωδικός στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης για δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υπερβαίνουν τα λογιστικά κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους (άρθρο 22 του ΚΦΕ).

Πηγή: Euro2day.gr





