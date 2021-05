Οικονομία

Κοινωνικός Τουρισμός: Ξεκινούν οι αιτήσεις

Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για τον Κοινωνικό Τουρισμό. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα χρονοδιαγράμματα.

Ανοιχτή θα είναι από σήμερα έως τις 15 Ιουνίου η πλατφόρμα του ΟΑΕΔ για τις αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό.

Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» του ΟΑΕΔ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο. Ειδικά, για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Σάμο, Χίο, Κω και στο νομό Έβρου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή. Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΠΕΚΑ, που αφορά σε διακοπές 6 ημερών για 50.000 δικαιούχους για την περίοδο 5 Ιουλίου 2021-30 Μαΐου 2022, με προϋπολογισμό της τάξης των 6 εκατ. ευρώ, οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα 24 Μαΐου έως και την Τρίτη 15 Ιουνίου στα ΚΕΠ όλης της χώρας.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ

Ποιοι είναι δικαιούχοι:

Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων οικονομικών, οικογενειακών και ασφαλιστικών κριτηρίων.

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που κατά το 2020:

πραγματοποίησαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) με εισφορές υπέρ Εργατικής Εστίας ή

έλαβαν 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή

έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών ή

συγκέντρωσαν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω ή

είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Επιπλέον, για να είναι κάποιος δικαιούχος:

δεν πρέπει να έχει λάβει voucher κατά το αμέσως προηγούμενο πρόγραμμα,

δεν πρέπει να έχει λάβει συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλον φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Μόνο οι δικαιούχοι ΑμεΑ ή οι δικαιούχοι που έχουν δηλώσει ωφελούμενο μέλος ΑμεΑ στην αίτησή τους μπορούν να λαμβάνουν επιταγή κοινωνικού τουρισμού σε συνεχόμενα προγράμματα.

Παράδειγμα

Οικογένεια με 2 παιδιά (5 και 10 ετών) που έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ και επιλέγει 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3 αστέρων με πρωινό σε νησί τον Αύγουστο:

Για τη διαμονή το κόστος επιμερίζεται ως εξής:

Επιδότηση ΟΑΕΔ: 720 ευρώ (2 δίκλινα Χ 60 ευρώ/ημέρα Χ 6 διανυκτερεύσεις)

Ιδιωτική συμμετοχή: 96 ευρώ (2 δίκλινα Χ 8 ευρώ/ημέρα Χ 6 διανυκτερεύσεις)

Για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια (μετ' επιστροφής) το κόστος επιμερίζεται ως εξής:

Επιδότηση ΟΑΕΔ: 55 ευρώ (2 ενήλικες Χ 20 ευρώ, 1 παιδί 15 ευρώ +1 παιδί δωρεάν)

Ιδιωτική συμμετοχή: 55 ευρώ (2 ενήλικες Χ 20 ευρώ, 1 παιδί 15 ευρώ +1 παιδί δωρεάν)

Συνολική επιδότηση ΟΑΕΔ: 775 ευρώ (84%)

Ιδιωτική συμμετοχή: 151 ευρώ (16%)

Πληροφορίες για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΠΕΚΑ

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982.

Οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2020) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Πώς και πότε υποβάλλονται οι δηλώσεις

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/ στην ενότητα Εφαρμογές Αιτήσεων για επιχειρηματίες-παρόχους ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2021. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις συμμετοχής στα ΚΕΠ όλης της χώρας από τη Δευτέρα 24η Μαΐου 2021 μέχρι και την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021.

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στα ΚΕΠ, θα πρέπει να προσκομίσουν:

Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει o Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και των προστατευόμενων μελών τους (π.χ. βιβλιάριο υγείας ή βεβαίωση ΑΜΚΑ) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) ΟΓΑ. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ και πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο DOWN ή εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον η γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή η απόφασή της.

Ο ΟΠΕΚΑ επιδοτεί τις επιχειρήσεις καταλυμάτων των νησιών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή διαχείρισης των προσφυγικών ροών (Λέσβο, Λήμνο, 'Αγιο Ευστράτιο, Σάμο, Ικαρία, Φούρνοι, Χίο, Οινούσσες, Ψαρά, Κω, Πάτμο, Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο, Λέρο, Κάλυμνο, Αστυπάλαια, Νίσυρο, Σύμη, Τήλο, Χάλκη, Λειψοί, Αγαθονήσι, Καστελόριζο) με ποσό ίσο με το άθροισμα της αντίστοιχης επιδότησης και της οικονομικής συμμετοχής των δικαιούχων ανά κατηγορία καταλύματος στους άλλους προορισμούς. Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν προορισμούς στα προαναφερόμενα νησιά, χωρίς παροχή πρωινού, θα πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση διαμονής.

