Χαρδαλιάς: Βίντεο από την επίθεση στα καταστήματα της συζύγου του

«Άνανδρα θρασίμια, θα σας ξετρυπώσουμε από τα λαγούμια σας», υπογραμμίζει, αποδίδοντας σε θαύμα το γεγονός ότι δεν υπήρξε νεκρός.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας με την εμπρηστική επίθεση στα καταστήματα της συζύγου του, έδωσε στη δημοσιότητα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Υπενθυμίζεται πως άγνωστοι τοποθέτησαν εμπρηστικούς μηχανισμούς, τα ξημερώματα της Κυριακής, σε καταστήματα που ανήκουν στη σύζυγο του κ. Χαρδαλιά, στην περιοχή του Βύρωνα.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, έγραψε:

«Προς άνανδρα θρασίμια! Από θαύμα δεν καταφέρατε να έχετε νεκρό!

Στο 2:08 από το παρακάτω βιντεάκι από τις κάμερες ασφαλείας, ένας περαστικός βλέπει τη φωτιά, σταματάει με το αυτοκίνητό του, κατεβαίνει με ένα μπουκάλι νερό και πλησιάζει να τη σβήσει ή έστω να την περιορίσει. Οπότε και εκρήγνυται ο πρώτος μηχανισμός ! Δύο βήματα παραπάνω να είχε κάνει θα ήταν τώρα νεκρός! Αλλά στα δικά σας άρρωστα μυαλά θα ήταν μιά ακόμη παράπλευρη απώλεια...

Στις δημοκρατίες κάποιοι ηρωικά θα προσπαθούν να σβήνουν φωτιές και να σώζουν ανθρώπινες ζωές ενώ εσείς κρυμμένοι στο σκοτάδι και μέσα στις κουκούλες σας και στα τυφλά σας εγκληματικά σύνδρομα δεν θα διστάζετε να τις θυσιάσετε.

Θα σας ξετρυπώσουμε από τα λαγούμια σας, δεν σας φοβόμαστε…»

Γιώτα Παναγιωτοπούλου: Δεν φοβόμαστε!

Σε ανάρτησή της στο Facebook, μερικές ώρες νωρίτερα, η σύζυγος του κ. Χαρδαλιά, Γιώτα Παναγιωτοπούλου, έγραψε πως «σε ένα κράτος δικαίου δεν χωρούν και κυρίως δεν πετυχαίνουν πρακτικές τρομοκρατίας».

Ευχαρίστησε τις Αρχές, αλλά και όλους όσοι την στήριξαν με την αγάπη τους, τους συνεργάτες της και τον σύζυγό της Νίκο Χαρδαλιά «που στέκεται όρθιος πάντα και παντού!»

Διαμηνύοντας πως «δεν φοβόμαστε», σημειώνει πως «οι ζωές μας, οι αξίες μας, τα πιστεύω μας είναι μη διαπραγματεύσιμα και δεν τρομοκρατούνται».

