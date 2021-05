Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο κατά του κορονοϊού στην εγκυμοσύνη: Η ανακοίνωση της ΕΜΓΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία για τον εμβολιασμό εγκύων και γυναικών που θηλάζουν.

Τον εμβολιασμό των εγκύων και όσων προγραμματίζουν εγκυμοσύνη με όλα τα σκευάσματα κατά του κορονοϊού προτείνει η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (ΕΜΓΕ) με ανακοίνωση που εξέδωσε.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η κύηση θεωρείται παράγοντας υψηλού κινδύνου νόσησης από κορονοϊό κι έτσι συστήνει στις εγκύους και σε όσες γυναίκες είναι σε παραγωγική ηλικία να εμβολιαστούν.

Ο εμβολιασμός εγκύων αλλά και γυναικών που θηλάζουν συστήνεται με οποιοδήποτε σκεύασμα.

Η ανακοίνωση της ΕΜΓΕ

Η κύηση θεωρείται παράγοντας Υψηλού Κινδύνου νόσησης από SARS-CoV-2:

H ΕΜΓΕ συνιστά τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 όλων των εγκύων γυναικών και ειδικά αυτών με αυξημένο κίνδυνο έκθεσης (όπως ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, κ.α.)

Η ΕΜΓΕ συνιστά τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 των εγκύων γυναικών με συννοσηρότητες που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και θανάτου σε περίπτωση λοίμωξης (όπως διαβήτη, καρδιολογικών και αναπνευστικών νοσημάτων και παχυσαρκίας κλπ. )

Ο εμβολιασμός συστήνεται κατά τη διάρκεια της κύησης σε όλα τα τρίμηνα.

Αναφορικά με την επιλογή εμβολιαστικού σκευάσματος προτείνεται η χρήση εμβολίων τεχνολογίας mRNA για την κύηση, καθώς τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα αφορούν κυρίως αυτή την κατηγορία εμβολίων έναντι του SARS-CoV-2 χωρίς όμως να αποκλείονται και οι άλλοι τύποι εμβολίων.

H χρήση εμβολίων με αδρανοποιημένους ιούς έναντι SARS-CoV-2 δεν αναμένεται να έχει ανεπιθύμητες ενέργειες στην κύηση παρά την έλλειψη σχετικών δεδομένων

Δεν απαγορεύεται ο εμβολιασμός, με οποιαδήποτε τύπο εμβολίου των γυναικών που θηλάζουν. Ο θηλασμός δεν αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό της μητέρας έναντι COVID-19 και ενδέχεται να προσφέρει παθητική ανοσοποίηση στο νεογνό.

Η ΕΜΓΕ συνιστά τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 με οποιαδήποτε τύπο εμβολίου, όλων των γυναικών που είναι σε προσπάθεια εγκυμοσύνης στο άμεσο μέλλον , η βρίσκονται σε διαδικασίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Δε συστήνεται τροποποίηση του προγραμματισμού εγκυμοσύνης με βάση τη χορήγηση οποιουδήποτε από τα εμβόλια έναντι COVID-19, δεν προτείνεται τροποποίηση του εμβολιαστικού σχήματος εάν μεταξύ των δόσεων του εμβολίου η δέκτης ανακαλύψει ότι είναι έγκυος και τέλος δεν συστήνεται διακοπή κύησης λόγω εμβολιασμού.

Συστήνεται η ύπαρξη μεσοδιαστήματος 14 ημερών μεταξύ του εμβολιασμού έναντι Covid-19 και των άλλων εμβολίων που πρέπει να χορηγούνται κατά την κύηση με βάση την Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΜΓΕ Νο 32 Ανοσοποίηση Στην Κύηση εκτός αν ο άμεσος εμβολιασμός είναι απολύτως αναγκαίος (πχ εμβολιασμός έναντι τετάνου μετά από τραύμα).



Ειδήσεις σήμερα:

Εμβόλιο Johnson & Johnson - Θήβα: θρόμβωση σε 48χρονη μετά τον εμβολιασμό της

“Special Report” για το ψηφιακό κράτος (εικόνες)

Η Λιλ στέφθηκε πρωταθλήτρια Γαλλίας