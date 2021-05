Life

Eurovision - Stefania στον ΑΝΤ1: θέλω να κάνω καριέρα στην Ελλάδα (αποκλειστικές δηλώσεις)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το “πιτόγυρο” που ζήτησε μόλις πάτησε το πόδι της στην Ελλάδα και όσα είπε για την επιτυχία στον διαγωνισμό τραγουδιού και για την «επόμενη ημέρα» της.

Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε η Stefania, η δική μας Στεφανία Λυμπερακάκη, η οποία εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision, αμέσως μετά από την επιστροφή της στην χώρα μας.

«Δεν έχω ξεκουραστεί καθόλου, αλλά δεν πειράζει γιατί αυτό είναι ένα πάρτι», είπε αναφορικά με τον διαγωνισμό, ενώ σε ότι αφορά την δέκατη θέση που κατέκτησε η συμμετοχή της, απάντησε «Εγώ δεν έκανα τίποτα με το τραγούδι. Ο Δημήτρης Κοντόπουλος το έκανε και όλη η ομάδα, εγώ απλά είπα το τραγούδι, είμαι τραγουδίστρια»

«Όταν είδα ότι είμαστε στο top 10 είπα “θεέ μου, δεν το πιστεύω”», είπε χαρακτηριστικά.

«Τώρα θέλω μια πίτα γύρο, τώρα που μπορώ να φάω αυτό θέλω, μετά δεν ξέρω τι θα κάνω», είπε η Στεφανία, όταν ρωτήθηκε για το πρώτο πράγμα που θα ήθελε να κάνει με την επιστροφή στην Ελλάδα.

Σε ότι αφορά τα μελλοντικά σχέδια της είπε, «Εδώ, στην Ελλάδα θέλω καριέρα. Εγώ και ο Δημήτρης και ο Ηλίας και ο Γιάννης είναι άνθρωποι που τους αγαπώ και δεν θέλω να τους πω «τελείωσε τώρα η Eurovision, αντίο». Θέλω να είμαστε πάντα μαζί και να κάνουμε και άλλα τραγούδια στα ελληνικά, στα αγγλικά. Όχι στα ολλανδικά, έχω τραγούδια στα ολλανδικά. Αυτό θέλω να κάνω».

Ο Κώστας Θεοδώρου ετοίμασε και ένα αφιέρωμα, για να γνωρίσουμε καλύτερη την Στεφανία, που αν και μικρή σε ηλικία, έχει ήδη κάνει αρκετά πράγματα στον καλλιτεχνικό στίβο:

Ειδήσεις σήμερα:

Πτήση Ryanair – Επιβάτης στον ΑΝΤ1: είπαν στον πιλότο “αν δεν κατεβάσεις το αεροπλάνο, το ρίχνουμε”

Εμβόλιο AstraZeneca - Κρήτη: η 44χρονη δίνει “μάχη” για την ζωή της

Εμβόλιο Johnson & Johnson - Θήβα: θρόμβωση σε 48χρονη μετά τον εμβολιασμό της