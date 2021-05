Life

Eurovision - “Το Πρωινό”: ο αρχηγός της ιταλικής αποστολής για τους Maneskin και τα ναρκωτικά (βίντεο)

Τι λέει για την πολύκροτη υπόθεση η Βικτώρια Χαλκίτη, που συμμετείχε στον τελικό, με την αποστολή της Μολδαβίας.

«Ήταν γενικώς πολύ ήρεμα τα παιδιά, μόνο αφού νίκησαν έκαναν «λίγο χαμό» είπε για τους νικητές Ιταλούς στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Βικτώρια Χαλκίτη, που συμμετείχε στον διαγωνισμό της Eurovision 2021, με την αποστολή της Μολδαβίας, κάνοντας φωνητικά.

Όπως σημείωσε η τραγουδίστρια, «απλώς μάλλον είχαν πιεί πολύ αλκοόλ εκείνο το βράδυ», ενώ προσέθεσε ότι «τέσσερις ημέρες είμασταν πολύ περιορισμένοι όλοι, λόγω του κορονοϊού, ενώ και η διάθεση αλκοόλ απαγορεύεται από νωρίς κάθε βράδυ στην Ολλανδία».

Όπως είπε στην ίδια εκπομπή ο vocal coach Άλεξ Παναγής, σε συνομιλία που είχε με τον επικεφαλής της ιταλικής αποστολής, «οι αναφορές για χρήση ναρκωτικών από τον νικητή της Eurovision δεν ευσταθούν και είναι φαιδρές», ενώ του είπε «αν θέλουν, ας κάνουν τεστ για χρήση ναρκωτικών σε όλους τους διαγωνιζόμενους στον τελικό της Eurovision και θα έχουμε πολλές ιστορίες να πούμε και να “γελάσουμε”».

Το πάνελ της εκπομπής «Το Πρωινό» σχολίασε τις αναφορές για την χρήση ναρκωτικών από τον τραγουδιστή των Maneskin, αλλά και τα σχόλια θαυμασμού από γυναίκες για τον νέο κάτοχο του «τροπαίου» του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision.

Παρακολουθείστε το σχετικό απόσπασμα και ένα αφιέρωμα στην πορεία των Maneskin:

