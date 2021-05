Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η όψη του Δία με την Σελήνη και η έκλειψη (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για το ξεκίνημα της εβδομάδας, για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Η όψη του Δια με την Σελήνη ευνοεί αρκετά ζώδια, ενώ και «η έκλειψη που γίνεται την Τετάρτη στο ζώδιο του Τοξότη φέρνει μια αισιοδοξία, ωστόσο μπορεί να μας παρασύρει, με υπεραισιόδοξα μηνύματα και θα πρέπει να προσέξουμε», είπε η Λίτσα Πατέρα στο «Πρωινό».

Η αστρολόγος της εκπομπής, αναφερόμενη στην έκλειψη σελήνης στις 26 Μαΐου, είπε ότι «γενικώς, η έκλειψη δεν θα είναι αρκετά κακή, θα μπορούσε να φέρει στον κόσμο πολύ χειρότερα γεγονότα, αλλά δεν θα έρθουν».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα έκανε αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:





