Γεράνεια Όρη - Αστεροσκοπείο: Η πιο καταστροφική δασική φωτιά της δεκαετίας

Σε όρους καμένης δασικής έκτασης πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταστροφή, αναφέρεται από το Αστεροσκοπείο. Τα 52.000 από τα 71.000 στρέμματα που κάηκαν ήταν δάσος.

Η πυρκαγιά στα Γεράνεια Όρη έκαψε 52.000 στρέμματα δάσους από σύνολο 71.000 στρεμμάτων συνολικής καμένης έκτασης, σύμφωνα με την ανάλυση των πλέον προσφάτων δορυφορικών δεδομένων από το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ). Αποτελεί, έτσι, την πιο καταστροφική, από άποψη καμένης δασικής έκτασης, πυρκαγιά της τελευταίας δεκαετίας.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές Κ. Παπαγιαννάκη, Β. Κοτρώνη και Κ. Λαγουβάρδος, την περίοδο 2000-2021 έλαβαν χώρα στην Ελλάδα 980 μεγάλες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες έκαψαν περισσότερα από 500 στρέμματα δάσους και δασικής έκτασης η καθεμιά. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι:

Η πυρκαγιά στα Γεράνεια Όρη Κορινθίας-Αττικής , σε ό,τι αφορά την καμένη δασική έκταση, ανήκει στο ανώτερο 1% των μεγάλων πυρκαγιών της περιόδου 2000-2021.

, σε ό,τι αφορά την καμένη δασική έκταση, ανήκει στο ανώτερο 1% των μεγάλων πυρκαγιών της περιόδου 2000-2021. Έχοντας κάψει 52.000 στρέμματα δάσους και δασικής έκτασης, είναι η 13η κατά σειρά μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά, ακολουθώντας τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2000 στη Σάμο, στην Πελοπόννησο, στα Ιωάννινα και στην Καρδίτσα, του 2007 στην Πελοπόννησο, του 2008 στη Ρόδο και του 2009 στην ανατολική Αττική.

Όσον αφορά την εποχή εκδήλωσης της πυρκαγιάς στα Γεράνεια Όρη, αποτελεί αρνητικό ρεκόρ, καθώς από το 2000 έως σήμερα καμία δασική πυρκαγιά από όσες συνέβησαν πριν το μήνα Ιούνιο δεν είχε κάψει πάνω από 5.000 στρέμματα.