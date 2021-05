Life

Eurovision - Τσαγκρινού: περιμέναμε μια καλύτερη θέση (βίντεο)

Τι είπε η εκπρόσωπος της Κύπρου για την τελική κατάταξη, τους νικητές και τι απαντά στο ερώτημα αν θα συμμετείχε ξανά στον διαγωνισμό.

Η Έλενα Τσαγκρινού επέστρεψε στην Ελλάδα από το Ρότερνταμ με την 16η θέση της Eurovision 2021 στις αποσκευές της για λογαριασμό της Κύπρου.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους που την περίμεναν στο αεροδρόμιο, η τραγουδίστρια είπε «Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία, ήταν μια τεράστια εμπειρία για μένα, φανταστική. Περιμέναμε μια καλύτερη θέση και ο κόσμος αυτό περίμενε, το είδα από τις αντιδράσεις και τα μηνύματα που έχω λάβει».

Απαντώντας σε ερωτήματα, ανέφερε, μεταξύ άλλων, «φυσικά και σκέφτομαι να ξαναπάω στη Eurovision», αλλά και ότι «για μένα δίκαια κέρδισε η Ιταλία».

Η Έλενα Τσαγκρινού είπε ακόμη «Δεν φοβάμαι μη ακούσω αρνητικά σχόλια με την επιστροφή μου, ο κόσμος είπε πως αξίζαμε κάτι καλύτερο και μια καλύτερη θέση. Το θεωρούσα καλό ότι θα έβγαινα πρώτη στη σκηνή. Δεν πειράζει, ήταν μια τέλεια εμπειρία».

Σε ότι αφορά την Στεφανία Λυμπερακάκη, που εκπροσώπησε την Ελλάδα, είπε απλώς ότι χαιρετήθηκαν και ότι «είναι μια γλύκα».

Για την Έλενα Τσαγκρινού, όπως και για την Στεφανία Λυμπερκακάκη, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Λούκας Γιώρκας, που παλαιότερα ειχε εκπροσωπήσει την χώρα μας στην Eurovision, κρίνοντας τα δύο τραγούδια και μιλώντας γενικότερα για τον διαγωνισμό και τις απαιτήσεις του.

