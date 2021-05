Τοπικά Νέα

Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης: Δικογραφία σε βάρος του διοικητή για πεταμένα στρώματα

Για παραβάσεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος κατηγορείται από την ΕΛ.ΑΣ. ο διοικητής του νοσοκομείου.

Δικογραφία για παραβάσεις συνδεόμενες με την προστασία του περιβάλλοντος σχηματίστηκε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του διοικητή του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, για την υπόθεση με τα πεταμένα στρώματα και μπάζα που είχαν εντοπιστεί στον προστατευόμενο υδροβιότοπο του Γαλλικού ποταμού.

Η υπόθεση είχε καταγγελθεί στο τέλος του περασμένου έτους από την οικολογική ομάδα «Εχεδώρου Φύσις», προκαλώντας την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης που παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Ακολούθησε έρευνα της αστυνομίας από την οποία προέκυψε ότι τα ογκώδη αντικείμενα προέρχονταν από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ύστερα από ανακαίνιση μονάδων ΜΕΘ και Covid.

Η διοίκηση του νοσοκομείου είχε απευθύνει κατ' επανάληψη προς τον δήμο Θεσσαλονίκης για την αποκομιδή τους από τον αύλειο χώρο, αίτημα όμως που δεν ικανοποιήθηκε. Απαντώντας ο κεντρικός δήμος επικαλέστηκε τις ισχύουσες απαγορεύσεις λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς τα συγκεκριμένα υλικά χαρακτηρίζονταν ως νοσοκομειακά απόβλητα. Σε αυτές τις συνθήκες και άγνωστο πως, τα δεκάδες στρώματα μαζί με μπάζα και οικοδομικά υλικά βρέθηκαν λίγο καιρό αργότερα στον Γαλλικό Ποταμό. Η δικογραφία καταλογίζει ευθύνες στον διοικητή του Ιπποκρατείου επειδή δεν μερίμνησε για την ασφαλή απομάκρυνση τους με αποτέλεσμα να καταλήξουν στον υδροβιότοπο.

