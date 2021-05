Κοινωνία

Βούλα: Ναυαγοσώστρια έσωσε κοριτσάκι

Ένα κοριτσάκι δύο ετών κινδύνευσε στη θάλασσα. Χειροπέδες στον πατέρα του.

Άμεση και καθοριστική ήταν η επέμβαση ναυγοσώστριας στην πλαζ Βούλας, το απόγευμα της Κυριακής, όταν ένα κοριτσάκι 2 ετών κινδύνεψε να πνιγεί.

Η ναυγοσώστρια έβγαλε το παιδί από τη θάλασσα και το παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που το μετέφερε σε Νοσοκομείο Παίδων, όπου παρέμεινε για εξετάσεις.

Στελέχη του Λιμενικού Σαρωνικού, που είχαν σπεύσει στο σημείο, διαπίστωσαν ότι το μωρό είχε παρασυρθεί, ενώ η ναυγοσώστρια του είχε παρέχει τις πρώτες βοήθειες, με τη βοήθεια των μελών της Πανελλήνιας Σχολής Ναυγοσωστών.

Από τη λιμενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθη ο 37χρονος αλλοδαπός πατέρας του παιδιού, για παράβαση του άρθρου 306 Π.Κ. (έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο).

