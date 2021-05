Συνταγές

Σπιτικός γύρος κοτόπουλο από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό” μας δείχνει πόσο εύκολα και γρήγορα μπορούμε να ετοιμάσουμε γευστικό γύρο.

Συνταγή για σπιτικό γύρο κοτόπουλο ή με παραλλαγή γύρο χοιρινό, έδειξε ο Πέτρος Συρίγος στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο σεφ της εκπομπής έδειξε πόσο γρήγορα και εύκολα μπορεί κάποιος να ετοιμάσει σπιτικό γύρο, ενώ μοιράστηκε μικρά μυστικά για πιο δυνατή γεύση, ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόλαυση, όπως ότι δεν γυρνάμε συνεχώς τα κομμάτια όταν τα ψήνουμε γιατί θα βγάλουν τα υγρά τους και δεν θα πάρουν ωραίο χρώμα

Υλικά

600 γρ. κοτόπουλο, φιλέτο στήθος 1 κ.γ. σκόρδο σε σκόνη

1 κ.τ.σ. Κρεμμύδι σε σκόνη

1 λεμόνι το χυμο του

1 κ.τ.σ. πάπρικα

1 κ.τ.γ. Κάρυ

1 κ.τ.γ. Τσιμένι

1 Κκ.τ.σ θυμαρι τριμμένο σε σκόνη

αλάτι

80 ml ηλιέλαιο

Εκτέλεση

Κόβουμε τα φιλέτα του κοτόπουλου σε λεπτές κάθετες φέτες και μετά σε ζουλιέν (λεπτές κάθετες φετούλες) τα βάζουμε σε ένα μπολ. Βάζουμε όλα τα υλικά της μαρινάδας σε ένα μπολάκι και ανακατεύουμε.

Προσθέτουμε την μαρινάδα στο μπολ με τα ψιλοκομμένα κοτόπουλα, ανακατεύουμε με τα χέρια μας, σκεπάζουμε και αφήνουμε για λίγες ώρες να μαριναριστεί, ακόμα καλύτερα και για ένα βράδυ. Βάζουμε ένα μεγάλο τηγάνι να ζεσταθεί και ψήνουμε σε δόσεις το κοτόπουλο γιατί αν το βάλουμε όλο μαζί δεν θα ψηθεί σωστά.

Ψήνουμε την κάθε δόση και από τις δυο πλευρές και αφαιρούμε βάζοντας σε ένα μεγάλο πιάτο, σκεπάζουμε και συνεχίζουμε με το υπόλοιπο, μην βάζετε λάδι στο τηγάνι.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision - Stefania στον ΑΝΤ1: θέλω να κάνω καριέρα στην Ελλάδα (αποκλειστικές δηλώσεις)

Γεράνεια Όρη: Η πιο καταστροφική δασική φωτιά της δεκαετίας

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η όψη του Δία με την Σελήνη και η έκλειψη (βίντεο)