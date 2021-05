Life

Και η Βασιλική οικογένεια της Αγγλίας έχει τα δικά της ψευδώνυμα!

Ποιο μέλος της Βασιλικής οικογένειας ακούει στο ψευδώνυμο Gary και ποιο στο Tungsten;

Όλοι τους γνωρίζουν με τα μικρά τους ονόματα όπως είθισται σε κάθε βασιλική οικογένεια! Τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας μεταξύ τους έχουν τον δικό τους κώδικα επικοινωνίας και τα δικά τους ψευδώνυμα.

Ποια είναι τα ψευδώνυμα που χρησιμοποιούν;

Όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν ψευδώνυμα αλλά και άλλα μυστικά ονόματα, τα οποία χρησιμοποιούν οι Αρχές σε βασιλικές επισκέψεις, διακοπές στο εξωτερικό και γενικά σε περιστάσεις που απαιτείται προστασία της οικογένειας κατά τη συζήτησή τους μέσω ραδιοφωνικών συστημάτων.

