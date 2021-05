Life

Πες αντίο στην κυτταρίτιδα με το σωστό πρόγραμμα διατροφής!

Γνώρισε τις τροφές που καταπολεμούν την κυτταρίτιδα.

1 στις 2 γυναίκες μπορεί να εμφανίσει κυτταρίτιδα και αντίθετα από ότι ίσως πιστεύεις το συγκεκριμένο θέμα απασχολεί όχι μόνο όσες έχουν κάποια παραπάνω κιλά ή μεγαλύτερη συσσώρευση λίπους στο σώμα τους αλλά και τις λεπτές γυναίκες.

Γι’ αυτό φέτος βάλε στόχο να την εξαφανίσεις με τη σωστή διατροφή!

Γιατί έχεις κυτταρίτιδα;

Η κυτταρίτιδα δημιουργείται από μέσα. Οφείλεται στην επιλεκτική συσσώρευση λίπους και στη διόγκωση λιποκυττάρων ακριβώς κάτω από το δέρμα, με συνέπεια να χάνει την ελαστικότητά του ο συνδετικός ιστός. Αποτέλεσμα, η εμφάνιση της χαρακτηριστικής μορφής "ρυτίδων" στο δέρμα που παίρνει την ‘όψη φλούδας πορτοκαλιού’. Οι σημαντικότεροι λόγοι που την προκαλούν είναι η μη ισορροπημένη διατροφή, οι λιπαρές τροφές, η καθιστική ζωή, το έντονο στρες, η κακή κυκλοφορία του αίματος, η μειωμένη δραστηριότητα του λεμφικού συστήματος, και οι ορμονικές διαταραχές. Η κυτταρίτιδα εμφανίζεται σχεδόν σε όλο το σώμα με πιο συνηθισμένα σημεία τους μηρούς, τους γλουτούς, το εσωτερικό των μπράτσων, τις γάμπες, την κοιλιά και το στομάχι. Η σωστή επιλογή των θρεπτικών συστατικών πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα ώστε να έχουμε ένα όμορφο σφριγηλό σώμα χωρίς κυτταρίτιδα.

