Eurovision - Δρούτσα στο “Πρωινό”: Ο Κοντόπουλος δεν έδωσε καλό τραγούδι στην Ελλάδα (βίντεο)

Γιατί είπε ότι δεν έπρεπε να στείλει η Ελλάδα μια τραγουδίστρια σαν την Στεφανία. Ποιον δημιουργό εγκωμίασε και γιατί είπε ότι Αργυρός και Οικονομόπουλος “δεν θα μείνουν στην Ιστορία”.

«Η Ιταλία κατάφερε να παρουσιάσει ένα διαφορετικό τραγούδι, αλλά δεν καταλάβαμε τι λέει το τραγούδι», είπε η στιχουργός Εύη Δρούτσα, μιλώντας με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα.

Η καλεσμένη της εκπομπής «Το Πρωινό» ήταν δηκτική για τον συνθέτη του τραγουδιού, Δημήτρη Κοντόπουλο, λέγοντας «ο Κοντόπουλος θα μπορούσε να είναι καλύτερος στο τραγούδι της Ελλάδας, ήταν καλύτερος στο τραγούδι που έδωσε στην Μολδαβία».

Συνεχίζοντας, είπε «Κάποια στιγμή θα πρέπει να στέλνουμε Ελληνίδες που ζουν στην Ελλάδα στον διαγωνισμό. Η Στεφανία είναι μια Ελληνίδα, που δεν ζει όμως στην Ελλάδα. Γιατί να μην στέλνουμε φωνάρες, όπως η Μπέσσυ Αργυράκη; Ακόμη και τώρα. Γιατί; Επειδή είναι χοντρή; Θα πρέπει να στέλνουμε καλά τραγούδια. Αυτά και να με συγχωρέσει ο Δημήτρης Κοντόπουλος, που είναι πολύ καλός συνθέτης, είναι τραγουδάκια, ανοίγουμε τα ραδιόφωνα και το ακούμε. Πρέπει να στέλνουμε τραγουδάρες. Να βάλουμε τον Στέφανο Κορκολή να γράψει ένα «σκόνη και θρύψαλα» και να σαρώσει. Οι Ιταλοί έτρεξαν και το πήραν και κυκλοφόρησε εκεί πριν κυκλοφορήσει εδώ».

«Το El diablo ήταν πολύ καλύτερο από το τραγούδι της Ελλάδας. Το τραγουδάμε μέσα μας, εγώ το τραγουδάω», προσέθεσε η Εύη Δρούτσα, ενώ σημείωσε ότι «μόλις άκουσα την συμμετοχή της Ελβετίας μου θύμισε την Σελίν Ντιόν».

«Δόξα τω Θεώ, έχουμε ένα δημιουργό, τον Λευτέρη Κιντάτο, που έγραψε την «Αθήνα μου» του Αργυρού. Άρχισε να βγαίνει η δουλειά του και να κυκλοφορεί. Είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Είναι πολύ καλός τραγουδιστής, αλλά δεν θα πρέπει να τραγουδήσει, γιατί αυτό θα του στερήσει χρόνο από τον στίχο και από την μουσική. Με αυτόν μπορούμε να ξαναβρούμε το ελληνικό τραγούδι, που το έχουμε χάσει», ανέφερε πλέκοντας το εγκώμιο του Λευτέρη Κιντάτου.

Ακόμη, είπε ότι η Νατάσα Θεοδωρίδου έβαλε «σφραγίδα» στην καριέρα της με την τελευταία δουλειά της που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ενώ μιλώντας για άλλους τραγουδιστές είπε «Ο Αργυρός, ο Οικονομόπουλος δεν θα μείνουν στην Ιστορία. Ο Τερζής και ο Πάριος θα μείνουν στην Ιστορία. Ο Ρέμος μπορεί να μείνει στην Ιστορία, πιστεύω ότι θα μείνει. Θα μείνει κάποιος στην Ιστορία σημαίνει μετά από 40 χρόνια να λένε τα τραγούδια σου με την φωνή σου, όπως λέμε τώρα «αυτό είναι τραγούδι του Τσιτσάνη» και το ακούμε με την φωνή του Τσιτσάνη και ας μην τραγουδάει τόσο καλά».

