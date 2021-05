Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Με Γιοβάνοβιτς η νέα εποχή

Ο Σέρβος προπονητής έχει μεγάλες φιλοδοξίες, όπως διαβεβαίωσε τον διοικητικό ηγέτη του “τριφυλλιού” στη συνάντηση που είχαν.

Η εποχή Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ξεκινήσει στον Παναθηναϊκό. Ο Σέρβος προπονητής συναντήθηκε με τον Γιάννη Αλαφούζο το Σαββατοκύριακο και συμφώνησαν να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των “πρασίνων”. Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια από το βράδυ της Κυριακής και ο έμπειρος τεχνικός ήδη έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό της ομάδας για τη νέα χρονιά.

Την είδηση για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε αποκαλύψει πρώτο το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ωστόσο οι επαφές είχαν ξεκινήσει προ μηνών. Ο Γιοβάνοβιτς, μάλιστα είχε παρακολουθήσει στενά τους “πράσινους” και είναι απόλυτα ενήμερος για το τι θα αντιμετωπίσει και που θα πρέπει να κινηθεί στο μεταγραφικό σχεδιασμό.

Οι φιλοδοξίες του Σέρβου τεχνικού είναι μεγάλες και αυτό που έλεγε συνέχεια στον διοικητικό ηγέτη του “τριφυλλιού”, είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένας τεράστιος σύλλογος και θα πρέπει να τον οδηγήσουν ξανά στην κορυφή.

Οι συναντήσεις με τον Αλαφούζο ξεπέρασαν τις 10 ώρες, ενώ το πρωί της Δευτέρας ο Γιοβάνοβιτς επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις στο Κορωπί και τη Λεωφόρο.

Ο Σέρβος τεχνικός θα έχει τρεις συνεργάτες της επιλογής του, ενώ επίσημα καθήκοντα αναλαμβάνει από την 1η Ιουνίου.

