H αναφορά της Φαίης Σκορδά στις φήμες που θέλουν την Κατερίνα Στικούδη έγκυο (βίντεο)

Ποιον μήνα της εγκυμοσύνης της διανύει η Κατερίνα Στικούδη;

Την πιο όμορφη φάση της ζωής της φαίνεται να διανύει η Κατερίνα Στικούδη αυτό το διάστημα, αφού σύμφωνα με το περιοδικό ΟΚ! είναι έγκυος στο πρώτο της παιδάκι.

Η τραγουδίστρια, που φέτος τη βλέπουμε στο σόου του ΑΝΤ1 “Your Face Sounds Familiar All Star”, περιμένει τον καρπό του ερωτά της με τον Βαγγέλη Σερίφη και διανύει μάλιστα τον έκτο μήνα της κυήσεως της.

Μπορεί η Κατερίνα Στικούδη να μην έχει επιβεβαιώσει τις φήμες που τη θέλουν έγκυο, ωστόσο η Φαίη Σκορδά έκανε μια αναφορά στην εκπομπή «Το Πρωινό» και άφησε να εννοηθεί ότι η φημολογία αυτή ισχύει.

