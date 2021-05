Life

Pink: Αποκαλύπτει τα μυστικά για έναν επιτυχημένο γάμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Δεν πρέπει να υπάρχει κουμπί παραίτησης..."

Η Αλέσια Μπεθ Μουρ, γνωστή ως Pink, και ο σύζυγός της επαγγελματίας μοτοκρός, Κάρεϊ Χαρτ (Carey Hart) χαρακτηρίζουν το γάμος τους «πολύ δυνατό». Η τραγουδίστρια αποκάλυψε τι έκαναν για να διατηρήσουν τον 15χρονο γάμο τους σταθερό. «Για εμάς, η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει κουμπί παραίτησης. Εκτός αν βρούμε ένα. Αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε βρει», είπε η σταρ.

«Επίσης υπάρχει η Συμβουλευτική Σχέσεων για ζευγάρια. Μαθαίνεις πώς να μιλάς την ίδια γλώσσα με εκείνον γιατί δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα», αποκάλυψε. «Μας αρέσει να είμαστε οικογένεια. Και προερχόμαστε από δύο οικογένειες που γνώρισαν την εγκατάλειψη. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να το κάνουμε έτσι».

Η Pink μίλησε επίσης για το πόσο υποστηρικτικός είναι ο σύζυγός της. «Πολλοί έχουν λάθος εντύπωση για τον Κάρεϊ. Σκέφτονται... Ω! [είναι] μοτοσικλετιστής, υπερβολικά αρρενωπός, πολλά τατουάζ... Είναι ο πιο ευαίσθητος, και υποστηρικτικός σύζυγος στον κόσμο», είπε. «Ποτέ δεν λέει όχι».

Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2006 και έχουν δύο παιδιά, την Γουίλοου και τον Τζέιμσον.

«Έχουμε μεγαλώσει πραγματικά μαζί», είπε η μητέρα των δύο παιδιών στο People. «Όταν συναντιέσαι για πρώτη φορά, τον βλέπεις σαν το μοναδικό άνθρωπο στον κόσμο. Δεν πρέπει όμως. Δεν μπορεί να είναι ολόκληρος ο κόσμος σου. Πρέπει να έχετε τα δικά σας μυστικά, τους δικούς σας φίλους, τον δικό σας χρόνο για τον εαυτό σας. Συνήθιζα να είμαι εξαιρετικά απαιτητική», είπε. «Τώρα θέλουμε τα λιγότερα ο ένας από τον άλλον, και αυτό μας κάνει να δίνουμε πολύ περισσότερα με κάποιο τρόπο», κατέληξε η τραγουδίστρια.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Η απαλλαγή και η μείωση του προστίμου

Εμβολιασμοί - Αναγνωστόπουλος: ακύρωση των ραντεβού για όσους έχουν νοσήσει

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)