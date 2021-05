Πολιτική

Δένδιας – Λαβρόφ: Η συνάντηση στον Εύξεινο Πόντο, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος

Στο Σότσι βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών. Οι φιλοφρονήσεις από τον Ρώσο ομόλογό του και οι αναφορές του στους Έλληνες, πριν από την κοινή συνέντευξη Τύπου.

Σε θερμό κλίμα και με αναφορές στον ρόλο της ελληνικής ομογένειας που ζει στη Νότιο Ρωσία και των Αγίων Ισαποστόλων Κυρίλλου και Μεθοδίου, οι οποίοι δημιούργησαν το κυριλλικό αλφάβητο έχοντας ως αφετηρία τους τη βυζαντινή Θεσσαλονίκη, ξεκίνησαν οι συνομιλίες των υπουργών Εξωτερικών Νίκου Δένδια και Σεργκέι Λαβρόφ στο Σότσι, ρωσικό θέρετρο στον Εύξεινο Πόντο.

Υποδεχόμενος τον Ν. Δένδια και την ελληνική αντιπροσωπεία ο Σ. Λαβρόφ αναφέρθηκε στην ιστορική ιδιαιτερότητα των σχέσεων Ελλάδας και Ρωσίας, η οποία αποτυπώνεται ειδικά στη Νότιο Ρωσία, καθώς «εδώ υπάρχουν μνημεία της ελληνικής αρχαιότητας και της κοινής μας ιστορίας, εδώ ζει μια δραστήρια ελληνική κοινότητα περίπου τριάντα χιλιάδων ατόμων, ελπίζω ότι θα αισθανθείτε εδώ σαν στο σπίτι σας».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε επίσης το γεγονός ότι σήμερα γιορτάζεται στη Ρωσία η Ημέρα της Σλαβικής Γραφής και του Πολιτισμού, για να δηλώσει ότι «θυμόμαστε πως οι 'Αγιοι Ισαπόστολοι, οι αδελφοί Κύριλλος και Μεθόδιος, οι οποίοι συνέταξαν το κυριλλικό αλφάβητο τον 9ο αιώνα και μετέφρασαν στη σλαβική γλώσσα τα πρώτα εκκλησιαστικά βιβλία κατάγονταν από τη βυζαντινή πόλη της Θεσσαλονίκης» και να καταλήξει ότι «και ο τόπος και η ημέρα της συνάντησής μας έχουν σημαντική συμβολική σημασία από την άποψη της επιβεβαίωσης των στενών μας ιστορικών δεσμών».

Στις φιλοφρονήσεις του Σ. Λαβρόφ απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Δένδιας, ευχαριστώντας για τη χαρά και την τιμή να γίνει δεκτή η πρότασή του να επισκεφθεί την περιοχή, όπου υπάρχουν πληθυσμοί ελληνικής καταγωγής, την οποία είχε διατυπώσει στη ρωσική πλευρά, κατά την επίσκεψη του Σ.Λαβρόφ στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2020 και σημείωσε ότι «το ελληνικό στοιχείο εμφανίστηκε σ' αυτήν την περιοχή εδώ και 2.500 χρόνια και νομίζω ότι είχε μια πολύ σημαντική συμμετοχή στη δημιουργία αυτού που είναι η μεγάλη σημερινή Ρωσία».

«Η αναφορά στην ιστορία δείχνει το βάθος της σχέσης μας και είναι μεγάλη η ευκαιρία για μένα να συζητήσω μαζί σας και τα διμερή και τα περιφερειακά θέματα με την ελπίδα να δημιουργήσουμε μια ακόμη πιο δυνατή σχέση και να κατανοήσουμε τα ευρύτερα ζητήματα», κατέληξε στην αρχική του τοποθέτηση ο Ν.Δένδιας, ο οποίος είχε αρχικώς μια ημίωρη κατ? ιδίαν συνομιλία με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών.

Στις διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών ????????. Συζητήσαμε για τη διμερή & την πολυμερή συνεργασία, καθώς και για τις περιφερειακές εξελίξεις. Εxpanded talks between ???????? delegations. Βilateral & multilateral cooperation, regional developments in focus. pic.twitter.com/lbUGfM2E89 — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 24, 2021

Με το πέρας των συνομιλιών τους οι δύο υπουργοί θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου, ενώ το πρόγραμμα του υπουργού Εξωτερικών κατά τη διήμερη επίσκεψή του στη Ρωσία προβλέπει επίσης συναντήσεις του με τις ελληνικές κοινότητες στις παραθαλάσσιες πόλεις Ανάπα και Γκελεντζίκ.

Συναντήθηκα με τον ΥΠΕΞ της Ρωσίας S.Lavrov στο Σότσι, με τον οποίο συζητήσαμε για τις διμερείς σχέσεις & τις περιφερειακές εξελίξεις - I met with #Russia FM S. #Lavrov in Sochi. Talks focusing on bilateral relations & regional developments. pic.twitter.com/Q5KHXd8sgh — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 24, 2021

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επισήμανε σε εκτενή ενημερωτική του ανακοίνωση ότι πρόκειται για την τέταρτη συνάντηση των δύο υπουργών από το 2019 και ανέδειξε ως σκοπό της συνάντησης την προώθηση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και «την υλοποίηση των συμφωνηθέντων μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της ρωσικής κυβέρνησης Μιχαήλ Μισούστιν» κατά τη συνάντησή τους στην Ελλάδα στις 24 Μαρτίου και την τηλεφωνική τους επικοινωνία στις 5 Μαΐου».

