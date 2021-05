Κόσμος

Ουκρανία: Φονική πτώση αερόστατου σε νεκροταφείο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό περιστατικό με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα θάνατο έλαβε χώρα στην Ουκρανία.

Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες, ένας εκ των οποίων σοβαρά είναι το αποτέλεσμα πτώσης αερόστατου στην Ουκρανία.

Το δυστύχημα έγινε μία μέρα πριν από την επίσημη έναρξη τοπικού φεστιβάλ και μέσα στο αερόστατο ήταν έξι άτομα.

Αρχικά το αερόστατο παρασύρθηκε στο νεκροταφείο της περιοχής, όπου όλοι οι επιβαίνοντες έπεσαν από το καλάθι του και στη συνέχεια συνετρίβη λίγο παραπέρα.

Ένας εξ αυτών, ένας 53χρονος σκοτώθηκε ακαριαία στο σημείο. Είχε πάει στην περιοχή με τη γυναίκα του για τουρισμό.

Οι υπόλοιποι πέντε μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ο ένας πήρε εξιτήριο, ενώ η κατάσταση της υγείας ενός 38χρονου κρίνεται κρίσιμη, αν και σταθερή.

Ένας από τους επιβάτες είπε ότι, ο πιλότος προσπάθησε πολλές φορές να προσγειώσει το αερόστατο, όμως αυτό ήταν εκτός ελέγχου.

Ο ίδιος ο πιλότος νοσηλεύεται, όμως δεν έκανε δηλώσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Λευκορωσία - Ρομάν Προτάσεβιτς: Ποιος είναι ο δημοσιογράφος που συνέλαβε ο Λουκασένκο



Αποκάλυψη WSJ για κορονοϊό: Ερευνητές στην Ουχάν είχαν συμπτώματα από το 2019

Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σουνίου