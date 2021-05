Οικονομία

Πέθανε ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από την ζωή ο επιχειρηματίας, που αντιμετώπιζε επί χρόνια κινητικά προβλήματα

Έφυγε σήμερα από την ζωή ο επιχειρηματίας Κωνσταντίνος Π. Αγγελόπουλος μετά από χρόνια προβλήματα υγείας που τον ταλαιπώρησαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες της ζωής του.

Ήταν ο πατέρας των Γιώργου και Παναγιώτη Αγγελόπουλου και αδερφός του Θόδωρου Αγγελόπουλου, αμφότεροι γόνοι μιας μεγάλης οικονομικής δυναστείας

Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος έπασχε από νεαρή ηλικία από μία σπάνια μορφής αρθρίτιδας η οποία με τα χρόνια που δυσκόλευε την κινητικότητα του

Η οικογένεια Αγγελόπουλου, με καταγωγή τον Βλαχορράπτη Αρκαδίας (σημερινή ονομασία Μάραθα), συνέδεσε το όνομά της με τη Χαλυβουργική. Πρόγονος της ιστοικής χαλυβουργίας ήταν η Ελληνικά Συρματουργεία, μια μικρή βιοτεχνία που δημιουργήθηκε στην οδό Πειραιώς, στο ύψος των Πετραλώνων.

Το 1961 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής βάζει τον θεμέλιο λίθο στην πρώτη υψικάμινο της Χαλυβουργικής. Στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 ήταν η μοναδική πλήρως καθετοποιημένη χαλυβουργία στην Ελλάδα που χρησιμοποιούσε σιδηρομετάλλευμα ως πρώτη ύλη για την παραγωγή τελικών προϊόντων. Η εταιρεία είχε μεγάλη συμμετοχή στα μεγάλα έργα υποδομής που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες, όπως είναι οι μεγάλοι οδικοί άξονες, μεγάλα ιδιωτικά έργα, μεγάλα λιμάνια και στάδια, γέφυρες, αεροδρόμια κ.ά. Η συμβολή της Χαλυβουργικής στην εθνική προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας μετά το 1950 είναι καθοριστική, αφού η χωρα είχε δική της παραγωγή σε χάλυβα για όλα τα μικρά και μεγάλα έργα που άλλαξαν το πρόσωπο της Ελλάδας τις τελευταίες δεκαετίες. Η Χαλυβουργική στην ακμή της απασχολούσε 2.500 τεχνεργάτες και οι Αγγελόπουλοι αποτελούσαν τους μεγαλύτερους ιδιώτες παραγωγούς χάλυβα διεθνώς.