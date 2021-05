Κόσμος

Λευκορωσία - Σύνοδος Κορυφής: οι κυρώσεις που είναι στο “τραπέζι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες από τις Βρυξέλλες για το πλαίσιο αντίδρασης της ΕΕ μετά την “κρατική αεροπειρατεία” στην πτήση από την Αθήνα.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ήδη βρίσκονται στο τραπέζι των «27», συγκεκριμένες προτάσεις για κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας, μετά την πρωτοφανή «κρατική αεροπειρατεία» στην πολιτική πτήση από την Αθήνα προς το Βίλνιους και την αναγκαστική προσγείωση στο Μινσκ.

Τι εξετάζεται από την ΕΕ: Εξετάζονται τα εξής:

η διεξαγωγή έρευνας από τον ICAO για τυχόν παραβίαση των διεθνών αεροπορικών κανόνων. η μη χρήση του Λευκορωσικού εναέριου χώρου από ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες. η απαγόρευση προσγείωσης της Λευκορωσικής αεροπορικής εταιρείας, Belavia σε έδαφος της ΕΕ. ο τερματισμός των διελεύσεων «transit», συμπεριλαμβανομένου του χερσαίου χώρου, από τη Λευκορωσία προς την ΕΕ.

Δεν αποκλείεται, επίσης να δοθεί εντολή να ενισχυθεί το ήδη υφιστάμενο καθεστώς επιβολής κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας.





Ειδήσεις σήμερα:

Εμβόλιο Johnson & Johnson - Θήβα: θρόμβωση σε 48χρονη μετά τον εμβολιασμό της

“Special Report” για τα ολυμπιακά “όνειρα” (εικόνες)