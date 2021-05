Κόσμος

Μιανμάρ: Η πρώτη εμφάνιση της Αούνγκ Σαν Σου Τσι μετά το πραξικόπημα

Το μήνυμα της ηγέτιδας της Μιανμάρ που παραμένει υπό κράτηση από την 1η Φεβρουαρίου, ενώ η χώρα βυθίζεται στο χάος.

Η ανατραπείσα ηγέτιδα της Μιανμάρ Αούνγκ Σαν Σου Τσι εμφανίστηκε σήμερα με φυσική παρουσία σε δικαστήριο για πρώτη φορά μετά την ανατροπή της από τους στρατιωτικούς με ένα πραξικόπημα την 1η Φεβρουαρίου.

Η Σου Τσι φαινόταν καλά στην υγεία της και είχε μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τη νομική της ομάδα για περίπου 30 λεπτά πριν από την ακρόαση, δήλωσε ο δικηγόρος της Τάε Μάουνγκ Μάουνγκ.

Η Σου Τσι, 75 ετών, η οποία έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1991 για τις προσπάθειές της για την οικοδόμηση της δημοκρατίας, είναι ανάμεσα στους 4.000 και πλέον ανθρώπους που έχουν συλληφθεί μετά το πραξικόπημα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες από παράνομη κατοχή γουόκι-τόκι μέχρι παραβίαση ενός νόμου περί κρατικών μυστικών.

Η ανατραπείσα ηγέτιδα "ευχήθηκε καλή υγεία στον λαό" στη συνάντησή της με τους δικηγόρους της και έκανε επίσης μια αναφορά στο κόμμα της Εθνικός Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία που μπορεί σύντομα να διαλυθεί από τις αρχές.

"Είπε πως το κόμμα ιδρύθηκε για τον λαό άρα το κόμμα θα είναι εκεί όσο ο λαός είναι εκεί", είπε ο Τάε Μάουνγκ Μάουνγκ.

Η διορισμένη από τη χούντα εκλογική επιτροπή θα διαλύσει το κόμμα της Σου Τσι για νοθεία στις εκλογές του Νοεμβρίου, ανέφεραν την Παρασκευή, 21 Μαΐου, τα ΜΜΕ, επικαλούμενα ένα μέλος της επιτροπής που απείλησε ότι θα αναληφθεί δράση εναντίον των εμπλεκόμενων "προδοτών".

Ο στρατός κατέλαβε την εξουσία με τον ισχυρισμό ότι σημειώθηκε νοθεία στις εκλογές τις οποίες κέρδισε το κόμμα της Σου Τσι τον Νοέμβριο. Η προηγούμενη εκλογική επιτροπή είχε απορρίψει τις κατηγορίες του.

Στην πρώτη συνέντευξη του με ξένο ΜΜΕ μετά το πραξικόπημα, ο ηγέτης της χούντας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ είχε πει επίσης πως η Σου Τσι είναι καλά στην υγεία της ενώ αμφισβήτησε τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας σε διαδηλώσεις μετά το πραξικόπημα.

Η Μιανμάρ έχει βυθιστεί στο χάος αφότου ο στρατός κατέλαβε την εξουσία, με καθημερινές διαδηλώσεις, πορείες και απεργίες σε όλη τη χώρα εναντίον της χούντας, η οποία απάντησε χρησιμοποιώντας φονική βία, σκοτώνοντας περισσότερους από 800 ανθρώπους, σύμφωνα την ακτιβιστική οργάνωση Ένωση Βοήθειας στους Πολιτικούς Κρατούμενους.

Ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ είπε στη συνέντευξη της 20ής Μαΐου που παραχώρησε μέσω βιντεοσύνδεσης στο κινεζόφωνο δίκτυο με έδρα το Χονγκ Κονγκ Phoenix Television πως ο πραγματικός αριθμός των απωλειών είναι περίπου 300 και πως 47 αστυνομικοί σκοτώθηκαν επίσης.

