Κοινωνία

Στάση εργασίας στο μετρό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στάση εργασίας πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στο μετρό.

Στάση εργασίας στο Μετρό(γραμμές 2&3) για την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 10 το πρωί έχει εξαγγείλει το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών(ΣΕΛΜΑ).

Το Σωματείο εργαζομένων σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για προειδοποιητική στάση εργασίας, κατηγορώντας την διοίκηση της ΣΤΑΣΥ για «κακοδιοίκηση» και διαμαρτύρεται για έλλειψη ανταλλακτικών, για μη υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και για μη αναγνώριση της εργασιακής εμπειρίας για τους νεοπροσληφθέντες στην ΣΤΑΣΥ.

Ειδήσεις σήμερα:

Λευκορωσία - Ρομάν Προτάσεβιτς: Ποιος είναι ο δημοσιογράφος που συνέλαβε ο Λουκασένκο



Αποκάλυψη WSJ για κορονοϊό: Ερευνητές στην Ουχάν είχαν συμπτώματα από το 2019

Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σουνίου