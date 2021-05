Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΠΟΥ: Σκανδαλώδης ανισότητα στη διανομή των εμβολίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πανδημία του κορονοϊού διαιωνίζεται λόγω της «σκανδαλώδους ανισότητας» στη διανομή των εμβολίων, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η πανδημία του κορονοϊού διαιωνίζεται λόγω της «σκανδαλώδους ανισότητας» στη διανομή των εμβολίων, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν πρέπει να υποθέτει ότι είναι «εκτός κινδύνου», ανεξάρτητα από το ποσοστό εμβολιασμού, όσο ο κορονοϊός και τα παραλλαγμένα στελέχη του εξαπλώνονται αλλού.

«Ο κόσμος παραμένει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση», δήλωσε ο Τέντρος, απευθυνόμενος στην ετήσια σύνοδο υπουργών Υγείας από τα 194 κράτη-μέλη του οργανισμού. «Επί του παρόντος, περισσότερα κρούσματα έχουν καταγραφεί έως τώρα φέτος απ’ ό,τι για το σύνολο του 2020. Με βάση τις τρέχουσες τάσεις, ο αριθμός των θανάτων θα ξεπεράσει το περυσινό σύνολο μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες. Αυτό είναι πολύ τραγικό», δήλωσε.

Ο ίδιος είπε ότι πάνω από το 75% όλων των εμβολίων έχουν χορηγηθεί σε μόλις 10 χώρες. «Δεν υπάρχει διπλωματικός τρόπος για να το πούμε αυτό: μια μικρή ομάδα χωρών που παρασκευάζει και αγοράζει την πλειονότητα των εμβολίων… ελέγχει την τύχη του υπόλοιπου κόσμου», είπε ο Τέντρος.

Ο μηχανισμός COVAX, τον οποίο διαχειρίζεται ο ΠΟΥ και η συμμαχία εμβολίων GAVI, έχει παραδώσει 72 εκατ. δόσεις εμβολίων σε 125 χώρες και οικονομίες από τον Φεβρουάριο –αριθμός που μετά βίας επαρκεί για το 1% των πληθυσμών τους, δήλωσε ο Τέντρος. Ο Τέντρος κάλεσε επίσης τις χώρες να προσφέρουν δόσεις εμβολίων στον μηχανισμό COVAX προκειμένου να επιτρέψουν την ανοσοποίηση του 10% των πληθυσμών σε όλες τις χώρες έως τον Σεπτέμβριο και του 30% έως τα τέλη του έτους. Αυτό σημαίνει τον εμβολιασμό 250 εκατ. ανθρώπων παραπάνω μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες, δήλωσε.

«Αυτό είναι κρίσιμο για να σταματήσουμε την ασθένεια και τον θάνατο, να κρατήσουμε τους υγειονομικούς μας εργαζομένους ασφαλείς, να ξανανοίξουμε τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας», είπε ο Τέντρος. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΠΟΥ, τουλάχιστον 115.000 επαγγελματίες υγείας νικήθηκαν από την Covid-19 και «…πλήρωσαν το υπέρτατο τίμημα στην υπηρεσία των άλλων». Ο ίδιος κάλεσε επίσης τις εταιρίες παρασκευής εμβολίων να δώσουν στον COVAX το δικαίωμα πρώτης άρνησης σε ό,τι αφορά νέες ποσότητες εμβολίων, ή να υποσχεθούν το 50% των ποσοτήτων τους στον COVAX φέτος.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε σήμερα ο ΠΟΥ να έχει τη δυνατότητα να επισκέπτεται άμεσα χώρες σε περίπτωση εξάρσεων που δυνητικά μπορεί να οδηγήσουν σε πανδημία καθώς και να μπορεί να έχει πρόσβαση σε στοιχεία. Ο Μακρόν και η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, σε ξεχωριστά, προμαγνητοσκοπημένα σχόλια στην ετήσια υπουργική σύνοδο του ΠΟΥ, ζήτησαν να βελτιωθεί η χρηματοδότηση του οργανισμού αυτού και στήριξαν την ιδέα μιας νέας διεθνούς συνθήκης για την αποτροπή πανδημιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: Η κάμερα “έπιασε” τους διαρρήκτες (βίντεο)