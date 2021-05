Κοινωνία

Μένιος Φουρθιώτης: Από τη φυλακή στο Δρομοκαΐτειο

Ο παρουσιαστής μεταφέρθηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο. Πώς κατέληξε εκεί.

Στο Δρομοκαΐτειο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών βρίσκεται ο Μένιος Φουρθιώτης, ο οποίος είναι κρατούμενος των φυλακών Κορυδαλλών.

Ο παρουσιαστής είχε δηλώσει στη διεύθυνση των φυλακών ότι, έπεσε από το κρεβάτι και χτύπησε τον αυχένα του.

Οδηγήθηκε στο ιατρείο της φυλακής, όπου δεν εντοπίστηκε κάτι ανησυχητικό, όμως ζήτησε ψυχιατρική εξέταση και μεταφέρθηκε στο Δρομοκαΐτειο.

Οι γιατροί που τον εξέτασαν διαπίστωσαν ότι δεν χρήζει νοσηλείας και τον έστειλαν στον Κορυδαλλό ξανά δίνοντάς του μια συντηρητική αγωγή.

