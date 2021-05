Κοινωνία

Χειροπέδες σε άνδρα που έκλεβε ποδήλατα από αυλές και πυλωτές

Ο συλληφθείς από το Σεπτέμβριο του 2019 προέβαινε συστηματικά σε κλοπές ποδηλάτων, σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Πώς δρούσε. Τι βρέθηκε στην κατοχή του.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στο Μαρούσι, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου, ένας 42χρονος για κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού κλοπής ποδηλάτου στο Γέρακα, ταυτοποιήθηκε ο δράστης της κλοπής και κατόπιν αναζητήσεων, εντοπίστηκε και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση στις κλοπές ποδηλάτων. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποδήλατο και πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 42χρονος τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2019 προέβαινε συστηματικά σε κλοπές ποδηλάτων, σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Ως προς τον τρόπο δράσης, κατά τις πρωινές ώρες αφαιρούσε τα ποδήλατα από αυλές ή πυλωτές οικιών, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα αφαιρούσε έξω από εμπορικά καταστήματα και άλλους δημόσιους χώρους.

Στις περιπτώσεις που τα ποδήλατα ήταν ασφαλισμένα με αντικλεπτικούς μηχανισμούς, χρησιμοποιούσε διαρρηκτικά εργαλεία, τα οποία μετέφερε εντός σακιδίου πλάτης. Για τη μετάβασή του στις διάφορες περιοχές, χρησιμοποιούσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ακολούθως κινούνταν πεζός, διανύοντας έως και αρκετά χιλιόμετρα μέχρι να βρει ποδήλατο να αφαιρέσει και να διαφύγει με αυτό.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 31 περιπτώσεις κλοπών ποδηλάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

