Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Πρωταθλητής Ελλάδας το “τριφύλλι” μέσα στο ΣΕΦ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O Παναθηναϊκός με πρωταγωνίστριες τις Ριντ και Λύμουρα, πήρε το «διπλό» στο ΣΕΦ επί του Ολυμπιακού και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη σεζόν 2020-2021!

Πρωταθλητής Ελλάδας αναδείχτηκε ο Παναθηναϊκός για 5η φορά στην Ιστορία του (1998, 2000, 2005, 2013 και 2021), οκτώ χρόνια μετά την τελευταία «στέψη» του, το 2013.

Η ομάδα της Ελένης Καπογιάννη, αν και με μειονέκτημα έδρας, πέρασε νικηφόρα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας του Ολυμπιακού, με 66-74, στον 3ο και τελευταίο τελικό και έκανε το 3-2 στη σειρά, καθώς οι δύο ομάδες μετέφεραν τις μεταξύ τους νίκες (1-1) από την κανονική περίοδο. Ο Παναθηναϊκός έβαλε τέλος στο σερί των πέντε διαδοχικών πρωταθλημάτων του Ολυμπιακού.

Η Τσάστιτι Μονίκ Ριντ πήρε από το... χέρι τις «πράσινες» σημειώνοντας double double στην τελευταία «μάχη» τίτλου στο ΣΕΦ, με 24 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ η αρχηγός του Παναθηναϊκού Λολίτα Λύμουρα πέτυχε 16 πόντους, μάζεψε 13 ριμπάουντ, μοίρασε 8 ασίστ και έκανε 3 κλεψίματα. Διψήφια, με 10 πόντους ήταν και η Όλγα Χατζηνικολάου, στον 3ο τελικό. Xωρίς τη βασική σέντερ του, Γέλενα Λεουτσάνκα, από τη Λευκορωσία, αγωνίστηκε ο Παναθηναϊκός. Η Λεουτσάνκα ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στο γόνατο στον δεύτερο τελικό (22/5) με αποτέλεσμα να έχει μικρό χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου.

Ο Ολυμπιακός είχε ξανά σε εκπληκτική ημέρα την Άννα Νίκη Σταμολάμπρου που σημείωσε 26 πόντους με 6/11 τρίποντα. Η Φοντέιν σημείωσε double double με 18 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ ολοκλήρωσε τον αγώνα η Κόστοβιτς.

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 28-32, 47-51, 66-74

Ειδήσεις σήμερα:

Λευκορωσία - Ρομάν Προτάσεβιτς: Ποιος είναι ο δημοσιογράφος που συνέλαβε ο Λουκασένκο



Στάση εργασίας στο μετρό

Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σουνίου