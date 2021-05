Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Θεοδωρίδου - Θεμιστοκλέους για τα εμβόλια και τις θρομβώσεις (βίντεο)

Η πορεία του προγράμματος εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού και οι απαντήσεις στην ανησυχία των πολιτών από τα περιστατικά με τις παρενέργειες.

Ενημέρωση για την πορεία του Σχεδίου «Ελευθερία» για τον εμβολιασμό του πληθυσμού έναντι του κορονοϊού, καθώς και επιστημονικές απαντήσεις για προβλήματα που αφορούν τα εμβόλια και κυρίως τις παρενέργειες, έκαναν η Μαρία Θεοδωρίδου, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και ο Μάριος Θεμιστοκλέους, ΓΓ του Υπ. Υγείας.

Η κ. Θεοδωρίδου αναφέρθηκε στον εμβολιασμό όσων έχουν νοσήσει απο κορονοϊό, αλλά και το ενδεχόμενο συνδυασμού δόσεων απο διαφορετικά σκευάσματα.

Η ενημέρωση γίνεται στον απόηχο της «μάχης» για τη ζωή της που δίνει η 44χρονη στην Κρήτη που υπέστη θρόμβωση μετά από τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα της AstraZeneca, καθώς και την ανησυχία από το νέο περιστατικό που αναφέρεται για θρόμβωση σε γυναίκα μετά τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα της Johnson & Johnson.

Νωρίτερα σήμερα, έγινε γνωστός και ο θάνατος μιας 39χρονης πυο υπέστη θρόμβωση μετά απο τον εμβολιασμό της με το σκεύασαμ της AstraZeneca.

