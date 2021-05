Life

Πρίγκιπας Χάρι: Πώς αντέδρασε η βασιλική οικογένεια στη δεύτερη “προδοσία” του;

Όλες οι αντιδράσεις των μελών της βασιλικής οικογένειας.

Οι τελευταίες κινήσεις του Πρίγκιπα Harry άφησαν και πάλι άφωνα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας και οδήγησαν τους ειδικούς να ρωτήσουν αν θα σταματήσει ποτέ να επιτίθεται στα αγαπημένα του πρόσωπα.

Ανάλογα συναισθήματα με εκείνα που είχαν νιώσει όταν η Meghan Markle έδωσε συνέντευξηστην Oprah Winfrey, έκανε ο Δούκας του Sussex τη βασιλική οικογένεια να αισθανθούν μετά το podcast με τον ηθοποιό Dax Shepard.

Ο Πρίγκιπας Harry που σήμερα είναι 36 ετών, είχε μιλήσει για τον «πόνο και τα βάσανα» που βίωσε κατά την παιδική του ηλικία και αναφέρθηκε σε έναν «κύκλο» δυστυχισμένων γονέων εντός της βασιλικής οικογένειας, τον οποίο είναι αποφασισμένος να σπάσει με τα δικά του παιδιά.

Η συνέντευξη αυτή προκάλεσε σοκ, όπως και όσα είπε στο ντοκιμαντέρ The Me You Can’t See, που ετοίμασε σε συμπαραγωγή με την Oprah Winfrey.

