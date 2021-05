Life

Έκπληξη! Ανακοίνωσε πως θα είναι του χρόνου στο "Πρωινό"

Με μια φωτογραφία στο Instagram...

Λίγο πριν το τέλος της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, οι προετοιμασίες για την επόμενη έχουν ήδη ξεκινήσει. Το «Πρωινό» θα επιστρέψει κανονικά στους δέκτες μας και τη νέα σεζόν, ενώ το πρώτο μέλος της εκπομπής που παραμένει κανονικά στο πόστο του «κλείδωσε».

Αυτός δεν είναι άλλος από τον Τάσο Τεργιάκη. Ο δημοσιογράφος ανακοίνωσε μάλιστα με ανάρτησή του στα instastories την παραμονή του στη ψυχαγωγική εκπομπή του ΑΝΤ1, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ααα δεν σας είπα τα νέα. Και του χρόνου μαζί. Στον ΑΝΤ1, στο Πρωινό».

