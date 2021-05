Πολιτική

Φωτιά στα Γεράνεια Όρη - Αμυράς: Και το τελευταίο μέτρο καμένης έκτασης θα πρασινίσει ξανά

Fake news χαρακτήρισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος τα σενάρια για ανεμογεννήτριες και λατομεία.

Τη διαβεβαίωση ότι θα υπάρξει αναδάσωση όλων των καμένων εκτάσεων σε Δυτική Αττική και Κορινθία έδωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς. Διέψευσε κατηγορηματικά όσα διακινούνται τις τελευταίες ημέρες ότι στις καμένες αυτές περιοχές σχεδιάζεται να αλλάξει το καθεστώς ή η χρήση τους.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς ανέφερε ότι θα υπάρξει αναδάσωση όλων των καμένων εκτάσεων. Είτε με την διαδικασία της φυσικής αναγέννησης είτε μέσω του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεως που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Να είμαστε σίγουροι πως και το τελευταίο μέτρο καμένης έκτασης θα πρασινίσει ξανά», υπογράμμισε ο υφυπουργός και σημείωσε ότι θα δοθεί χρόνος αρχικά στη φυσική αναγέννηση καθώς «στα 50.000 στρέμματα παρθένου δάσους δεν είχαμε στο παρελθόν άλλες φωτιές και συνεπώς υπάρχει το περιθώριο το δάσους να ανάκαμψει». «Εάν όμως η φυσική αναγέννηση σε οποιοδήποτε σημείο αυτής της έκτασης αποτύχει, εμείς θα εντάξουμε αυτές τις περιοχές στο εθνικό σχέδιο αναδάσωσης». Ο υφυπουργός ανέφερε πως «η πορεία δασικής αναγέννησης της περιοχής θα παρακολουθείται δορυφορικά, με επιστήμονές και όλους τους τρόπους που η δασική επιστήμη υπαγορεύει».

Σε υψηλούς τόνους, ο κ. Αμυράς διέψευσε κατηγορηματικά τις διάφορες φήμες που τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο και αναφέρουν πως «η πυρκαγιά ως απώτερο σκοπό είχε στο να αλλάξει η χωροθέτηση πάρκου ανεμογεννητριών ή λατομείου». Ο υφυπουργός χαρακτηριστικά ανέφερε «θέλω να είμαι κατηγορηματικός. Πρώτον, δεν θα αλλάξει ο χαρακτήρας των καμένων εκτάσεων, όπως το Σύνταγμα επιτάσσει. Οι περιοχές αυτές άμεσα θα κριθούν αναδασωτέες και θα πάρουν τη συνήθη διαδικασία. Δηλαδή, ούτε η χρήση θα αλλάξει ούτε το καθεστώς τους. Ούτε μισή ανεμογεννήτρια δεν πρόκειται να χωροθετηθεί πόσο μάλλον να κατασκευαστεί. Ούτε κανένα λατομείο δεν πρόκειται να χωροθετηθεί ή να επιτραπεί να λειτουργήσει στις καμένες εκτάσεις, ούτε για βωξίτη ούτε για μάρμαρο ούτε για οτιδήποτε άλλο λέγεται…».

Εμείς, είπε κ. Αμυράς, «στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα κάνουμε τα αδύνατα - δυνατά προκειμένου το δάσος να επανέλθει, οι οικότοποι και τα φυσικά δασικά συστήματα να επανακάμψουν. Με βοήθεια, με παρακολούθηση και όλες τις ενέργειες που επιβάλλεται να κάνουμε».

