Υγεία - Περιβάλλον

Θεοδωρίδου - Κορονοϊός: πότε επιτρέπεται ο συνδυασμός εμβολίων

Πότε θα κάνουν μόνο μία δόση του εμβολίου, όσοι έχουν νοσήσει από κορονοϊό. Τι είπε για τις μελέτες που αφορούν στις μεταλλάξεις. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι έγκυες.

Για τον εμβολιασμό πολιτών που έχουν ήδη νοσήσει από κορονοϊό μίλησε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία του Σχεδίου «Ελευθερία» και τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, το μόνο κριτήριο για τον εμβολιασμό αυτών των ανθρώπων ήταν ότι μια επαναλοίμωξη ήταν σπάνια τους πρώτους τρεις μήνες μετά την ανάρρωση. Έτσι, αποφασίστηκε ο εμβολιασμός τους με δύο δόσεις μετά το τρίμηνο αυτό. Όμως μελέτες σε επιστημονικά κέντρα έδειξαν ότι η διάρκεια των εξουδετεροτικών αντισωμάτων ήταν μεγαλύτερη από όσο είχε αρχικά υπολογιστεί και μάλιστα πρόσφατη μελέτη δίνει χρόνο που ξεπερνά και τους 12 μήνες.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, αποφασίστηκε η τροποποίηση τους εμβολιαστικού σχήματος, το οποίο θα περιλαμβάνει μία δόση εμβολίου. Παγιώνεται ως ικανή για προστασία όσων έχουν νοσήσει. Θα έχει εν ολίγοις τον χαρακτήρα της επαναληπτικής δόσης. Πότε θα δοθεί αυτή η μία δόση; Ο χρόνος που αποφασίστηκε είναι 6 έως 12 μήνες. Στο διάστημα αυτό πιστεύεται ότι το άτομο αυτό είναι προστατευμένο.

Όσον αφορά στον συνδυασμό εμβολίων, η κ. Θεοδωρίδου τόνισε ότι πολλά άτομα έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες μετά την πρώτη δόση, με αποτέλεσμα να ακυρώνουν το δεύτερο εμβόλιο. “Είναι λάθος. Θα πρέπει να το σκεφτούν καλά, το τίμημα είναι σημαντικό” είπε.

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να κάνει όμως κάποιος δεύτερη δόση εμβολίου με άλλο σκεύασμα από ότι στην αρχή; “Με όποιο εμβόλιο αρχίζεις, με αυτό συνεχίζεις. Υπάρχουν όμως μελέτες που τρέχουν και βάσει των αποτελεσμάτων τους επιτρέπεται σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις ο συνδυασμός των σκευασμάτων. Όπως σε σοβαρές περιπτώσεις αναφυλαξίας και σε περιπτώσεις θρομβώσεων που αφορούν μεγάλα αγγεία” σημείωσε.

Η κ. Θεοδωρίδου αναφέρθηκε και σε μια μεγάλη μελέτη στην Αγγλία, που έκανε, όπως είπε, τον υπουργό Υγείας της χώρας να χαμογελάσει. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης αυτή, οι δύο δόσεις εμβολίων προσφέρουν μεγάλη προστασία από τις μεταλλάξεις του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, το εμβόλιο της Pfizer φαίνεται ότι προστατεύει κατά 86% και της AstraZeneca κατά 60-66% έναντι όλων των μεταλλάξεων που κυκλοφορούν στη Βρετανία, όπως και της ινδικής. “Το υψηλό αυτό ποσοστό απομακρύνει τον κίνδυνο της ανατροπής των σχεδίων χαλάρωσης που σχεδιάζει η Βρετανία” είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, για τον εμβολιασμό των εγκύων η κ. Θεοδωρίδου τόνισε ότι το εμβόλιο κατά του κορονοϊού προφυλάσσει τόσο την έγκυο και τη θηλάζουσα, όσο και το έμβρυο.