Καιρός: Μαγιάτικος καύσωνας στην χώρα

Ζέστη και άπνοια σε όλη τη χώρα. Στα ύψη η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες.

Σε καλοκαιρινά επίπεδα κυμάνθηκε η θερμοκρασία τις μεσημεριανές ώρες σήμερα, κυρίως στα κεντρικά τμήματα της χώρας. Η μεγαλύτερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Καλαμπάκα, όπου έφθασε τους 36,3 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Τρίκαλα ήταν 35,9 βαθμοί, σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις θερμές ώρες στα ηπειρωτικά, πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι άνεμοι στα πελάγη, συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, αναμένονται αύριο.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και κεντρικά ορεινά. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 18 έως 34 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 16 έως 33 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο έως τους 30 βαθμούς), 19 έως 32 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 18 έως 34 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο γενικά από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και τοπικά στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα από βορειοδυτικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις το μεσημέρι αναμένεται στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες κυρίως στα γύρω ορεινά, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

