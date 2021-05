Καιρός

Καιρός: ζέστη, βοριάδες και τοπικές μπόρες την Τρίτη

Που αναμένονται οι τοπικές βροχοπτώσεις. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα Τρίτη ο καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν βόρειοι άνεμοι, 4 με 5 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση το βράδυ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι, έως 4 μποφόρ.. Ο υδράργυρος θα δείξει από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Παροδικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 4 και το πρωί στο Θρακικό τοπικά 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα ανατολικά, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 13 έως 34 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 14 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν βόρειοι άνεμοι, 4 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, η μέγιστη τιμή της θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη).

Ο καιρός την Τετάρτη

Για την Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Στα βόρεια θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και από αργά το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες, στη Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

