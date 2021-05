Πολιτική

Μητσοτάκης για Λευκορωσία: η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει πλέγμα ισχυρών κυρώσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αναφορές στην υποχρεωτική προσγείωση του αεροπλάνου της Ryanair στη Λευκορωσία συνδύασε τη δήλωσή του, κατά την προσέλευση στη Σύνοδο Κορυφής, ο πρωθυπουργός.

«Η έκτακτη ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής του Μαΐου έχει μια πλούσια ημερήσια διάταξη. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Επιτρέψτε μου να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την συμφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών για το ζήτημα του νέου κανονισμού ο οποίος θα διέπει την λειτουργία του πιστοποιητικού COVID», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως αποτέλεσε εξάλλου ελληνική πρωτοβουλία», και συμπλήρωσε: «Και χαίρομαι ιδιαίτερα που το πιστοποιητικό αυτό θα τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ασφαλής μετακίνηση Ευρωπαίων πολιτών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως κατά πάσα πιθανότητα σήμερα η χώρα μας θα φτάσει στο ορόσημο των 5 εκατομμυρίων εμβολιασμών. «Επιταχύνοντας σημαντικά την επιχείρηση “Ελευθερία” χτίζουμε το τείχος ανοσίας το οποίο θα μας επιτρέψει το συντομότερο δυνατόν να επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Και βέβαια η υποδοχή επισκεπτών το καλοκαίρι με ασφάλεια αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση», επισήμανε.

Συνεχίζοντας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο περιστατικό με την εκτροπή της πτήσης της Ryanair. «Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα μια σειρά από θέματα που αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ. Επιτρέψτε μου να σταθώ μόνο στο περιστατικό της εκτροπής της πτήσης της Ryanair από την Αθήνα στο Βίλνιους. Είναι πράξη η οποία ισοδυναμεί ουσιαστικά με κρατική αεροπειρατεία, δεν αρκεί μόνο να παραμείνουμε σε φραστικές καταδίκες, η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει το συντομότερο δυνατόν ένα νέο πλέγμα ισχυρών κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας έτσι ώστε να στείλει ένα μήνυμα ότι τέτοιες πρακτικές δεν μπορούν και δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές στην ευρωπαϊκή ήπειρο», τόνισε ο Κυρ. Μητσοτάκης.