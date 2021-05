Κοινωνία

Αττική: Συνελήφθη δάσκαλος που έστελνε ερωτικά μηνύματα σε μαθήτριές του

Χειροπέδες σε δάσκαλο που έστελνε σεξουαλικά μηνύματα σε μαθήτριες. Ο εκπαιδευτικός καταγγέλθηκε από τους γονείς των παιδιών.

Σοκ προκαλεί η είδηση της σύλληψης ενός δασκάλου Δημοτικού Σχολείου για σεξουαλική παρενόχληση σε μαθήτριες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο δάσκαλος που εργάζεται σε δημοτικό σχολείο της νοτιοανατολικής Αττικής συνελήφθη για αποστολή ερωτικών μηνυμάτων σε ανήλικα κορίτσια.

Συγκεκριμένα ο συλληφθείς, σύμφωνα με την αστυνομία, έστελνε μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου σε τουλάχιστον τρεις μαθήτριες, μέσω facebook και viber.

Σε βάρος του δασκάλου έχει σχηματιστεί δικογραφία ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

