Οικονομία

Ασφάλεια αυτοκινήτου και πρόσθετες καλύψεις: Γιατί αξίζουν, τι να προσέξεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις και ο πιο αξιόπιστος, εύκολος και γρήγορος τρόπος για να μάθεις “τι παίζει” στην αγορά της ασφάλειας αυτοκινήτου είναι στο Pricefox.gr.

Έμεινες στον δρόμο από βλάβη ή τρακάρισμα; Προκλήθηκαν ζημιές στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου; Υπήρξε τραυματισμός οδηγού ή επιβάτη σε ατύχημα; Πρέπει να διεκδικήσεις τα συμφέροντα σου σε με νομικές διαδικασίες; Με τις πρόσθετες καλύψεις μπορείς να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο για αυτό αξίζει να σκεφτείς καλά πριν αποφασίσεις την ασφάλεια αυτοκινήτου που θα επιλέξεις.

Ποιες είναι οι πρόσθετες καλύψεις και τι προσφέρουν

Υπάρχουν 3 πακέτα ασφάλειας αυτοκινήτου, η βασική, η πυρός/κλοπής και η μικτή. Όποιο και αν επιλέξεις έχεις την δυνατότητα να προσθέσεις τις λεγόμενες πρόσθετες ή προαιρετικές καλύψεις όπως είναι η οδική βοήθεια, η θραύση κρυστάλλων, η νομική προστασία και το προσωπικό ατύχημα.

Οδική βοήθεια: Καλύπτεται η ρυμούλκηση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, που θα προκληθεί από τρακάρισμα η βλάβη.

Η Οδική βοήθεια καλύπτει τα παρακάτω:

Επιτόπια επισκευή αυτοκινήτου

Εξυπηρέτηση στο σημείο ακινητοποίησης

Μεταφορά του αυτοκινήτου σε συνεργείο της περιοχής (μετακίνηση όσες φορές χρειαστεί)

Επαναπατρισμός του αυτοκινήτου εντός της Ελλάδας

Αλλαγή ελαστικού

Παροχή βοήθειας σε περίπτωση έλλειψης καυσίμου

Παροχή βοήθειας σε περίπτωση απώλειας κλειδιών

Επαναπατρισμός του αυτοκινήτου στην Ελλάδα (σε περίπτωση που πάθεις ζημιά στο εξωτερικό)

Κάλυψη εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο

Κάλυψη εξόδων επιστροφής στον τόπο μόνιμης διαμονής

Φύλαξη του οχήματος σε περίπτωση που το συνεργείο είναι κλειστό

Αν ωστόσο ένας οδηγός αποφασίσει να μην αγοράσει ασφάλεια αυτοκινήτου με οδική βοήθεια, σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη σε περίπτωση που χρειαστεί οδική βοήθεια.

Προσοχή! Άλλο η οδική βοήθεια και άλλο η φροντίδα ατυχήματος. Η φροντίδα ατυχήματος δεν καλύπτει την ρυμούλκηση αν μείνεις στο δρόμο, απλά σε περίπτωση ατυχήματος θα έρθει ένας συνεργάτης της ασφαλιστικής να καταγράψει το ατύχημα. Σχεδόν σε όλα τα πακέτα παρέχεται η φροντίδα ατυχήματος, ωστόσο πρέπει να είσαι προσεκτικός γιατί αν θες να έχεις την κάλυψη της οδικής βοήθειας θα πρέπει να την επιλέξεις.

Θραύση κρυστάλλων: Καλύπτεσαι για τη ζημιά που έχουν τα κρύσταλλα του αυτοκινήτου σου, που αποτελούν συνέπεια θραύσης από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία, αλλά και για τα έξοδα τοποθέτησης.

Αν ένας οδηγός έχει προσθέσει στην ασφάλεια του την θραύση κρυστάλλων, έχει τη δυνατότητα να αποζημιωθεί για οποιαδήποτε ζημιά στο μπροστά και πίσω παρμπρίζ και στα πλαϊνά παράθυρα.

Τι καλύπτει η Θραύση Κρυστάλλων;

Θραύση κρυστάλλων από εξωτερικές αιτίες

Θραύση κρυστάλλων από φυσικά φαινόμενα (πτώσεις δέντρων, στύλων, κλπ.)

Θραύση κρυστάλλων από κακόβουλες ενέργειες τρίτων

Η επισκευή και αντικατάσταση των κρυστάλλων του αυτοκινήτου σου, μέχρι το ασφαλιζόμενο ποσό.

Πιο απλά η Θραύση Κρυστάλλων σε αποζημιώνει για ζημιές που προκλήθηκαν από εξωτερικούς παράγοντες. Έτσι ανάλογα με τους όρους το συμβολαίου σου μπορείς να αποζημιωθείς έως 100% από την ασφαλιστική σου.

Προσοχή! Δεν καλύπτει ζημιές η οποία προέρχεται από τροχαίο ατύχημα στο οποίο είσαι υπεύθυνος, ζημιές στα φανάρια και τους καθρέφτες του αυτοκινήτου σου και όσα παράθυρα ή παρμπρίζ δεν είναι από κρύσταλλο (πχ από ζελατίνα). Επίσης διάβασε καλά τους όρους γιατί οι περισσότερες ασφαλιστικές δεν καλύπτουν ζημιές σε ηλιοροφή.

Νομική Προστασία: Με την κάλυψη αυτή, η ασφαλιστική εταιρεία σου δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσεις τα έννομα συμφέροντά σου με τη βοήθεια δικηγόρου.

Η Νομική Προστασία είναι χρήσιμη:

Για την υπεράσπιση σου αν σε κατηγορεί κάποιος τρίτος για κάτι, είτε για την υπεράσπιση σου στο δικαστήριο, είτε για την παρουσία σου σε άλλες διοικητικές και δικαστικές αρχές

Για την διεκδίκηση αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρεία ή απευθείας από τον υπαίτιο οδηγό, σε περίπτωση που δεν καταλήξατε σε φιλικό διακανονισμό.

Η κάλυψη όλων των εξόδων που προκύπτουν

Αν και η Νομική προστασία είναι μια προαιρετική κάλυψη στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, καλύπτει τα δικαστικά και τα εξωδικαστικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν από κάποιο ατύχημα. Σε περίπτωση που ένας οδηγός δεν επιλέξει αυτή την κάλυψη, όλα τα έξοδα θα επιβαρύνουν τον ίδιο. Τα έξοδα που καλύπτει η νομική προστασία είναι:

Την αμοιβή του δικηγόρου

Τα δικαστικά έξοδα (χαρτόσημα, παράβολα, κ.λπ.)

Την αποζημίωση των μαρτύρων που θα καταθέσουν

Την αμοιβή του πραγματογνώμονα που θα ορίσει το δικαστήριο, αλλά και των δικαστικών επιμελητών

Τα δικαστικά έξοδα για να πάρεις πίσω το δίπλωμα, την άδεια ή και τις πινακίδες που σου έχουν αφαιρέσει

Τα έξοδα για την εκτέλεση αποφάσεων όπως είναι οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις

Τα δικαστικά έξοδα που είναι υπέρ του αντιδίκου

Προσοχή! Άλλο η νομική προστασία και άλλο οι νομικές συμβουλές. Οι νομικές συμβουλές είναι απλά μια καθοδήγηση για την διαχείριση ενός τροχαίου ατυχήματος, χωρίς νομική κάλυψη και εκπροσώπηση.

Προσωπικό ατύχημα: Αν χτυπήσεις εσύ ή ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, την ώρα που οδηγεί ή κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από αυτό, τότε η ασφαλιστική εταιρεία σας καλύπτει.

Οι καλύψεις προσωπικού ατυχήματος διαφέρουν ανάλογα με το πακέτο και την εταιρεία. Οι πιο συνηθισμένες παροχές είναι οι παρακάτω:

Άμεση ιατρική βοήθεια

Μόνιμη μερική ανικανότητα

Μόνιμη ολική ανικανότητα

Απώλεια ζωής από ατύχημα

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα

Νοσοκομειακό επίδομα

Πρόσκαιρη ολική ανικανότητα

Προσοχή! Ανάλογα με το πακέτο που θα επιλέξεις διαφέρει το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του προσωπικού ατυχήματος.

Ασφάλεια αυτοκινήτου online στο Pricefox με τις καλύψεις που θέλεις

Ανεξάρτητα από το πακέτο που θα επιλέξεις, σκέψου καλά πόσο σημαντικές είναι οι πρόσθετες καλύψεις. Στο Pricefox έχεις τη δυνατότητα να συγκρίνεις περισσότερα από 40 πακέτα ασφάλειας αυτοκινήτου από αξιόπιστες ασφαλιστικές και να εξοικονομήσεις έως και 172€ ετησίως, σύμφωνα με τους πελάτες του Pricefox. Στο Pricefox μπορείς να έχεις οδική βοήθεια με μόλις 1,59 €/μήνα και θα είσαι ξέγνοιαστος ό,τι και όπου και αν συμβεί και μείνεις με το αυτοκίνητο σου. Η κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων θα σου κοστίσει 1,5€/μήνα. Μπορείς να προσθέσεις την κάλυψη προσωπικού ατυχήματος με 0,25€/μήνα και την νομική προστασία με 0,30€/μήνα. Mε μόλις επιπλέον 3,64€/μήνα επιλέγεις ασφάλεια αυτοκινήτου online με όλες τις προαιρετικές καλύψεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: συνεχίζονται οι έρευνες για τους δράστες (βίντεο)

Πτήση Ryanair – Επιβάτης στον ΑΝΤ1: είπαν στον πιλότο “αν δεν κατεβάσεις το αεροπλάνο, το ρίχνουμε”

Εμβόλιο Johnson & Johnson - Θήβα: θρόμβωση σε 48χρονη μετά τον εμβολιασμό της