Κόντρα κυβέρνησης - ΣΥΡΙΖΑ για την Παιδεία

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ άλλων για το κλείσιμο των πανεπιστημιακών τμημάτων στην Ηλεία. Η απάντηση του υπουργείου Παιδείας.

Κόντρα ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την σκληρή κριτική που άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας για το κλείσιμο των πανεπιστημιακών τμημάτων του νομού Ηλείας.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε την κυβέρνηση πως για εκείνη ο Ν. Ηλείας «είναι ξεγραμμένος απ' τον χάρτη, όπως ξεγραμμένοι είναι και οι πολίτες εκείνοι που ζουν απ' το μόχθο». Σημείωσε ότι στα σχέδια της κυβέρνησης δεν περιλαμβάνονται αυτοί, αλλά ότι σχέδιο της είναι «να ευνοήσει μονάχα συμφέροντα είτε στον χώρο της οικονομίας είτε στον χώρο της παιδείας». Την κατηγόρησε για στρατηγική στην Παιδεία που έχει στόχο να ευνοηθούν τα ιδιωτικά κολλέγια.

«Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αποφάσισε εν μέσω πανδημίας να προχωρήσει στη μείωση των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, περίπου κατά το 1/3. Φέτος τα παιδιά μας που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις κάτω από συνθήκες πρωτοφανούς πίεσης εξαιτίας της πανδημίας, θα βρεθούν να ανταγωνίζονται σε δυσμενέστατες συνθήκες, καθώς περίπου 25.000-30.000 εξ αυτών των παιδιών που θα μπορούσαν να είχαν εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι καταδικασμένοι να αποτύχουν», είπε. Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε πως «αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι ήδη να κλείνουν πανεπιστημιακά τμήματα και περιοχές της περιφέρειας να στερούνται του ευεργετήματος παρουσίας σχολών και φοιτητών», για να τονίσει πως «όλα αυτά γίνονται για έναν στόχο, προκειμένου να ευεργετηθούν τα ιδιωτικά κολέγια και να υπάρξει αυξημένη πελατεία για τα κολλέγια τόσο εκτός της χώρας όσο όμως και εντός». Πρόσθεσε πως «πρώτο θύμα αυτής της πολιτικής είναι ο Νομός Ηλείας και δυο πανεπιστημιακά τμήματα, το Τμήμα Μουσειολογίας στον Πύργο και το Τμήμα Γεωπονίας στην Αμαλιάδα».

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι σε αυτά προστίθεται και η «παντελής αδιαφορία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τη Δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα το Ν. Ηλείας, όπου παρέλαβε το 2019 συμβάσεις ολοκληρωμένες και εργοτάξια σε λειτουργία για τον δρόμο Πάτρα-Πύργος και σήμερα είναι στις καλένδες και δεν θα ολοκληρωθεί ούτε σε πέντε χρόνια». Σημείωσε ότι αν σε όλα αυτά προστεθεί και «η απαξίωση των δομών δημόσιας υγείας και η συνολικότερη απαξίωση της περιοχής, τότε αντιλαμβάνεται κανείς πως για τη σημερινή κυβέρνηση, ο Ν. Ηλείας είναι ξεγραμμένος απ' τον χάρτη, όπως ξεγραμμένοι είναι και οι πολίτες εκείνοι που ζουν απ' το μόχθο και τη δημιουργικότητα τους, αλλά δεν περιλαμβάνονται στα σχέδια της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη που είναι να ευνοήσει μονάχα συμφέροντα είτε στο χώρο της οικονομίας είτε στο χώρο της παιδείας».

Ο κ. Τσίπρας συζήτησε με τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συνάντησε καθηγητές από το πανεπιστημιακό τμήμα στον Πύργο και τους έδωσε μια υπόσχεση, όπως δήλωσε, ότι τα σχέδια αυτά, ακόμα και αν σε πρώτη φάση υλοποιηθούν, πολύ σύντομα θα καταργηθούν από μια προοδευτική κυβέρνηση που θα βάλει σε προτεραιότητα το δίκαιο και κυρίως το όφελος, το συμφέρον της κοινωνίας και των πολιτών και όχι τα συμφέροντα μιας μικρής ολιγαρχίας. Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι πρέπει «να παρθεί πίσω η απόφαση για τη "μεταρρύθμιση", τουλάχιστον να παγώσει» καθώς «δεν μπορεί μέσα σε μια χρονιά πανδημίας, τόσο μεγάλης πίεσης για τους μαθητές της Γ' Λυκείου, να αποφασίζεται η περικοπή του 1/3 των εισακτέων». «Να παγώσει για φέτος και ας δούμε τι θα γίνει από του χρόνου. Να ανοίξουν οι σχολές κανονικά, να εισάγουν τους φοιτητές που εισήγαγαν και πέρυσι και μέσα από αυτό το πάγωμα των διαδικασιών να παγώσει και η διαδικασία της απόφασης του Πανεπιστημίου Πατρών ώστε να δούμε μέσα από ουσιαστική διαβούλευση ποιο είναι το μέλλον της περιοχής και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τόπο μας».

Σχολίασε ότι τέτοια μείωση εισακτέων δεν θα έχει γίνει ποτέ από την ίδρυση των ελληνικών πανεπιστημίων και πως αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις οικογένειες τους που θα αναζητούν κολλέγιο μέσα ή έξω απ' τη χώρα, αλλά και τεράστιο πρόβλημα στη βιωσιμότητα σε σειρά από τμήματα σε περιφερειακές σχολές. «Για να διευκολυνθεί αυτή η στρατηγική η κυβέρνηση αποφάσισε από φέτος να κλείσει τα τμήματα του Πύργου και της Αμαλιάδας», είπε, συμπληρώνοντας πως αυτό έρχεται να προστεθεί και στην εδώ και δύο χρόνια απόφαση να μην ανοίξει, όπως είχε προγραμματίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το τμήμα ΤΕΦΑ στον Πύργο, κάτι που σημαίνει, όπως είπε, «μελλοντική προοπτική υποβάθμιση της περιοχής». Καλωσορίζοντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κατά την έναρξη της σύσκεψης στο Λάτσειο δημοτικό μέγαρο, ο δήμαρχος Πύργου Τάκης Αντωνακόπουλος, είπε ότι «η σταγόνα που ξεχείλισε την αγωνία και την ανοχή των συμπολιτών μας όλων καθολικά ήταν η εξέλιξη με τα πανεπιστήμια. Βεβαίως υπάρχει το υπόβαθρο της αγανάκτησης για το Πάτρα-Πύργος που το ακούμε και δεν το πλησιάζουμε ποτέ, υπάρχει το πρόβλημα με τα νοσοκομεία που διαλύθηκαν στην κυριολεξία, της Αμαλιάδας ουσιαστικά δεν λειτουργεί, του Πύργου λειτουργεί σε επικίνδυνες συνθήκες, κατέθεσα γι' αυτό στη Δικαιοσύνη».

Υπουργείο Παιδείας: ΣΥΡΙΖΑ και λαϊκισμός είναι συνώνυμα

"Aνερυθρίαστα ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την ψηφοθηρική πολιτική που ασκεί σε βάρος της Παιδείας και του μέλλοντος των παιδιών μας, επιδιδόμενος και πάλι σε κρεσέντο λαϊκισμού. Αυτή τη φορά, ο κ. Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στην Ηλεία βρήκε την ευκαιρία για να αναδείξει «αδικίες», τάχα ενδιαφερόμενος για τη συγχώνευση των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών" σχολίασε το Υπουργείο Παιδείας και πρόσθεσε:

Μεταξύ άλλων, αποκαλεί «θράσος» την πρόταση ίδρυσης στην Ηλεία πρότυπου κέντρου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο θα περιλαμβάνει Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης επιπέδου 3, Επαγγελματικό Λύκειο με κατεύθυνση γεωπονίας επιπέδου 4 και Δημόσιο Θεματικό ΙΕΚ στη Γεωπονία επιπέδου 5. «Θράσος», δηλαδή, να δώσουμε σοβαρές εναλλακτικές στους νέους μας που εισάγονται με 1,7 στο Πανεπιστήμιο και δεν αποφοιτούν ποτέ, «θράσος» που επιδιώκουμε καλύτερη σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας, «θράσος» που αρνούμαστε να εμπαίζουμε τους υποψηφίους, δίνοντάς τους φρούδες ελπίδες.

Για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους:

η προσπάθεια εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας είναι συνολική και ξεκίνησε ήδη το 2019 με την αναστολή έναρξης λειτουργίας 37 νέων πανεπιστημιακών τμημάτων που είχε ιδρύσει η προηγούμενη Κυβέρνηση. Το ζήτημα δεν αφορά την Ηλεία,

η ανάγκη εξυγίανσης επιτείνεται από το γεγονός ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση ίδρυσε ή πανεπιστημιοποίησε άκριτα πάνω από 100 τμήματα, χωρίς ουσιαστικές μελέτες σκοπιμότητας ή βιωσιμότητας, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της αγοράς εργασίας, ορισμένα με βουλευτικές τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, χωρίς μέριμνα για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, χωρίς πρόνοια για την αντιστοίχιση προγραμμάτων σπουδών, για τους ίδιους τους φοιτητές, για το μέλλον των Ιδρυμάτων, και χωρίς τις απαιτούμενες υποδομές,

το ίδιο το Πανεπιστήμιο Πατρών κατέθεσε την εν λόγω εμπεριστατωμένη πρόταση αναδιάρθρωσης των τμημάτων του, η οποία έλαβε θετική εισήγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης,

τα στοιχεία για τα συγκεκριμένα τμήματα είναι αποκαλυπτικά: στο τμήμα Μουσειολογίας στον Πύργο η βάση εισαγωγής πέρυσι ήταν 5,4/20, ενώ το 91% των νέων φοιτητών είχαν βαθμό κάτω από τη βάση. Αυτά, σε συνδυασμό με το αμφιλεγόμενο για προπτυχιακό πρόγραμμα αντικείμενό του, τη σοβαρότατη έλλειψη διδακτικού προσωπικού και την αμφίβολη απορρόφηση των όποιων αποφοίτων του από την εγχώρια αγορά εργασίας, δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας. Στο τμήμα Γεωπονίας στην Αμαλιάδα η βάση εισαγωγής πέρυσι ήταν 1,76/20, το 90,5% των νέων φοιτητών είχαν βαθμό κάτω από τη βάση, ενώ το ποσοστό αποφοίτησης είναι μόλις 3,6%!

Ο ΣΥΡΙΖΑ, στο βωμό της ψηφοθηρικής πολιτικής στην οποία επιδίδεται, εξακολουθεί να στηρίζει την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια με βαθμό 1 και 2 στα 20. Επιθυμεί πανεπιστημιακά τμήματα από τα οποία αποφοιτούν μόλις 3 στους 100 φοιτητές κατ’ έτος, αδιαφορώντας πλήρως για την προοπτική αυτών των παιδιών, για το μέλλον τους, αλλά και για τις οικογένειές τους και τον Έλληνα φορολογούμενο. Ο κ. Τσίπρας και η παράταξή του συνεχίζουν αμετανόητα να πρεσβεύουν το δόγμα «κάθε πόλη και Πανεπιστήμιο, κάθε χωριό και Τμήμα», καθώς το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να λένε ότι «εμείς σας κάναμε φοιτητές». Αυτή είναι η αλήθεια. ΣΥΡΙΖΑ και λαϊκισμός είναι συνώνυμα".

ΣΥΡΙΖΑ: Στην κυβέρνηση να πείσουν πρώτα τον κ. Τζαβάρα για την εγκατάλειψη της Ηλείας

"Δύο σελίδες ανακοίνωση για να δικαιολογήσει η ΝΔ ότι κλείνει πανεπιστημιακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, αφήνει εκτός ΑΕΙ εν μέσω πανδημίας τουλάχιστον 25.000 φοιτητές και με τις πολιτικές της ουσιαστικά σβήνει την Ηλεία από το χάρτη" αναφέρει σε απάντησή του ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:

"Επειδή όμως διαπιστώνουμε πολλά νεύρα στο επιτελείο του κ. Μητσοτάκη, τους λέμε ότι τα νεύρα είναι κακός σύμβουλος. Πριν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους πολίτες, ας πείσουν πρώτα τους δικούς τους βουλευτές και τα στελέχη τους που καταγγέλλουν την κυβέρνηση για εγκατάλειψη της Ηλείας, όπως ο κ. Τζαβάρας".