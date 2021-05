Life

Make-a-wish: ο Οχτάδυμος ΤΙΘ και το όνειρο που έγινε πραγματικότητα (εικόνες)

Ο νεαρός ράπερ παρουσίασε το πρώτο του EP και βίντεο clip, πλαισιωμένος από ανθρώπους του Συλλόγου και πολλούς φίλους.

Την Πέμπτη 20 Μαΐου, έγινε στον θερινό κινηματογράφο ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ στο Μαρούσι η παρουσίαση του πρώτου EP και του video clip του Αλέξανδρου Τσαγανίδη, a.k.a. Οχτάδυμος ΤΙΘ.

Ανάμεσα σε φίλους, fans του αλλά και δημοσιογράφους και φίλους του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), ο Οχτάδυμος μοιράστηκε μαζί μας την υπέροχη αυτή εμπειρία που έζησε, αλλά και το μεγάλο ταλέντο του! Δίπλα του, συνεργάτες του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) και της MINOS EMI/UNIVERSAL που τον βοήθησαν και έκαναν το όνειρο του πραγματικότητα.

Ο Αλέξανδρος είναι 15 χρονών. Μέσω του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) και με την πολύτιμη και άμεση συμβολή της MINOS EMI, εκπληρώθηκε η ευχή του που δεν είναι άλλη από το να αποκτήσει το δικό του EP με τη MINOS EMI.

Ο Αλέξανδρος είναι ένας δυνατός έφηβος, που αποφάσισε να εκφράσει μέσα από τους στίχους των τραγουδιών του όσα νοιώθει και βιώνει για την ασθένειά του, αλλά και για διάφορα κοινωνικά φαινόμενα, όπως το bullying και ο ρατσισμός. Και το πέτυχε καλύτερα από τον καθένα. Το αποτέλεσμα είναι ραπ τραγούδια, με στίχο που αγγίζει και αφυπνίζει. Ακούγοντάς τα και φέρνοντας στο μυαλό σου τους στίχους του, αναλογίζεσαι πόσο ευγνώμων πρέπει να είσαι στη ζωή εάν έχεις υγεία, ένα ζεστό σπίτι, μία αγαπημένη οικογένεια και κυρίως καλοσύνη. Μέσα από το Αλέξανδρο, τα απλά και καθημερινά πράγματα παίρνουν άλλη αξία.

Η κινητοποίηση για την εκπλήρωση της ευχής του, παρά την πανδημία, ήταν αστραπιαία: ένα τηλεφώνημα στην Κική Τσόλκα από την Minos EMI αρκούσε για να γίνει η αρχή. Βρεθήκαμε σε ένα zoom με την αγαπημένη Μαργαρίτα Μάτσα και με τον φανταστικό Νεκτάριο Κόκκινο για να οργανώσουμε τις κινήσεις μας. Ένας ταλαντούχος μουσικός ο Levianth, σε χρόνο ρεκόρ συνέθεσε τη μουσική για τα πέντε κομμάτια ραπ που είχε ήδη γράψει ο Αλέξανδρος. Όλοι μαζί, συναντηθήκαμε στο ATH Studio και ο Αλέξανδρος, παρότι κουρασμένος από τις θεραπείες, βρέθηκε να ηχογραφεί ακούραστα τα ΔΙΚΑ του τραγούδια. Οι στιγμές ήταν μοναδικές. Μα ακολούθησαν κι άλλες. Το γύρισμα του βίντεο κλιπ από την Αδαμαντία Σελέκου και τον Ηλία Μεταξά, ήταν για εκείνον ένα ακόμη ταξίδι για την εκπλήρωση του ονείρου του. Όλα άρχισαν να παίρνουν ουσία. Ακούραστη στο πλευρό του η μαμά «Μαρία», όπως την ονομάζουν οι νεράιδες, δεν σταμάτησε να τον προσέχει και να τον φροντίζει.

Ο Αλέξανδρος με περισσή ενέργεια πάντα, δεν λύγισε λεπτό. Η πίστη του στην επιτυχία του είναι αδιαμφισβήτητη: ανακοίνωσε στην Μαργαρίτα και την Κική, από το πρώτο λεπτό της γνωριμίας τους, ότι του χρόνου θα φέρει στην εταιρεία τους το 1ο βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη στα MAD Video Music Awards!

Αυτή τη στιγμή τα τραγούδια του κυκλοφορούν στο Spotify και το YouTube και ο ίδιος αδημονεί να δει να ανεβαίνουν οι ακόλουθοι και οι φαν του. Θέλει να αποδείξει σε όλους ότι μπορεί να τα καταφέρει και θα το κάνει! Ένας δυνατός ήρωας ο Αλέξανδρός μας, ένα ακατέργαστο διαμάντι και εμείς είμαστε εδώ για να τον στηρίξουμε και να φτάσει στην κορυφή!

Bρείτε το EP "Δια-μάχες" σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και σε όλες τις streaming υπηρεσίες ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ το video clip του τραγουδιού ΑΠΟΔΡΑΣΗ:

