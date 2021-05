Υγεία - Περιβάλλον

Τι μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνετε αν έχετε εμβολιαστεί για τον Covid-19;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γράφει η Ελένη Πατρόζου, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτις ΥΓΕΙΑ.

Τα εμβόλια του Covid-19 μας έχουν γεμίσει όλους ελπίδα καθώς αποτελούν ασπίδα προστασίας έναντι του κορωνοϊού. Πρέπει όμως όλοι να γνωρίζουμε ότι μέχρι να είναι ευρέως διαθέσιμα και να επιτύχουμε τα υψηλά ποσοστά ανοσίας αγέλης που απαιτούνται για να τερματιστεί η πανδημία, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, τα άτομα που έχουν ήδη εμβολιαστεί πλήρως μπορούν να επιστρέψουν μερικώς σε κάποιες από τις δραστηριότητες τους, συνεχίζοντας όμως να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο για την ασφάλεια τους όσο και για τους οικείους τους.

Ποια άτομα θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένα;

Τα άτομα που θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένα είναι:

Όσοι έχουν εμβολιαστεί και με τη δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer ή της Moderna, και έχει περάσει διάστημα 2 εβδομάδων από τον τελευταίο εμβολιασμό.

Όσοι έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο Janssen ή της Johnson & Johnson

και έχει περάσει διάστημα 2 εβδομάδων από τον εμβολιασμό.

Όσοι έχουν εμβολιαστεί με 2 δόσεις εμβολίου Astra Zeneca και έχει περάσει διάστημα 2 εβδομάδων από τον εμβολιασμό

Σε περίπτωση που δεν πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν θεωρείτε ότι έχετε εμβολιαστεί πλήρως καθώς δεν έχετε ακόμη αναπτύξει τα απαραίτητα αντισώματα έναντι του κορωνοϊού.

Ποια μέτρα προστασίας θα πρέπει να τηρείτε ακόμα και αν έχετε εμβολιαστεί πλήρως;

Μετά τον εμβολιασμό σας και μέχρι να περιοριστεί η κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα (όταν επιτευχθεί η ανοσία αγέλης) θα πρέπει να συνεχίσετε να εφαρμόζετε τα μέτρα προστασίας όπως η υγιεινή των χεριών, η χρήση μάσκας και η τήρηση αποστάσεων.

Αυτό γιατί είναι πιθανό ότι ακόμη και οι εμβολιασμένοι αν έρθουν σε επαφή με τον ιό μπορούν να τον μεταφέρουν, παρότι οι ίδιοι δεν εμφανίζουν κατά κανόνα συμπτώματα.

Τα μέτρα προφύλαξης θα πρέπει να τα εφαρμόζετε όταν:

Βρίσκεστε σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με συνωστισμό.

Συγκεντρώνεστε με άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί καθόλου ή δεν έχουν πλήρως εμβολιαστεί.

Επισκέπτεστε άτομο που δεν έχει εμβολιαστεί και διατρέχει αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης από τον ιό COVID-19 ή συζεί με άτομο που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

Όταν ταξιδεύετε με αεροπλάνα, λεωφορεία, τρένα και άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Βρίσκεστε στο χώρο εργασίας σας.

Τι μπορείτε να κάνετε εάν έχετε εμβολιαστεί πλήρως;

Να βρίσκεστε σε εσωτερικούς χώρους με άλλα άτομα πλήρως εμβολιασμένα χωρίς να φοράτε μάσκα ή να τηρείτε αποστάσεις 2 μέτρων.

Αν έρθετε σε επαφή με άτομο με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από SARS Cov-2 δεν χρειάζεται να μπείτε σε καραντίνα, γιατί ο κίνδυνος λοίμωξης είναι πολύ χαμηλός. Θα πρέπει ωστόσο να παρακολουθείτε την εμφάνιση συμπτωμάτων για 14 ημέρες μετά την έκθεση και να τηρούν τα μέτρα κοινωνικής απόστασης

Τι γνωρίζουμε και τι μαθαίνουμε ακόμα;

Γνωρίζουμε ήδη ότι τα εμβόλια COVID-19 είναι αποτελεσματικά στην πρόληψη της νόσου ιδιαίτερα από σοβαρή ασθένεια ή θάνατο καθώς μας παρέχουν προστασία εκπαιδεύοντας το ανοσοποιητικό μας σύστημα ώστε να αντιδράσει στον ιό.

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι τα εμβόλια μπορεί να βοηθήσουν στην αποτροπή της εξάπλωσης του ιού COVID-19, αλλά καθώς όμως περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται τόσο περισσότερη γνώση αποκτούμε. Θα χρειαστούν πρόσθετες αξιολογήσεις και κλινικές δοκιμές για να εκτιμηθεί με ασφάλεια, πόσο χρόνο διαρκεί η προστασία μας από τον ιό μετά τον εμβολιασμό, πόσο αποτελεσματικά είναι τα εμβόλια έναντι των μεταλλάξεων του ιού και αν μπορεί ένα άτομο πλήρως εμβολιασμένο να μεταδώσει τη νόσο covid-19.

*Άρθρο της Ελένης Πατρόζου, Παθολόγου - Λοιμωξιολόγου, Επιστημονικής Συνεργάτιδας ΥΓΕΙΑ.