Eurovision 2021 - David Damiano: Το αποτέλεσμα των τοξικολογικών εξετάσεων

Η EBU, με ανακοίνωσή της, κάνει γνωστά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, μετά τις αντιδράσεις για το βράδυ του τελικού.

Τέλος στις φήμες και τα ερωτήματα για τον τραγουδιστή του ροκ συγκροτήματος Maneskin, Damiano David, βάζει η EBU.

Με ανακοίνωσή της κάνει γνωστά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, προκειμένου να μπει "φρένο" στα όσα λέγονται περί χρήσης ναρκωτικών μέσα στο Green Room, την ώρα του μεγάλου τελικού, με αφορμή ένα πλάνο, στο οποίο ο τηλεοπτικός φακός τον έχει πιάσει να γέρνει με το κεφάλι προς το τραπέζι.

Ο 22χρονος τραγουδιστής από την πλευρά του αρνήθηκε ότι έκανε χρήση ουσιών και προθυμοποιήθηκε να υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις. Όπως είπε μάλιστα στη συνέντευξη Τύπου, ο λόγος που έσκυψε είναι ότι ο κιθαρίστας Thomas Raggi είχε σπάσει ένα ποτήρι στα πόδια τους. Την ύπαρξη γυαλιού στο χώρο, επιβεβαίωσε αργότερα, κατόπιν ελέγχου και η EBU.

Η ανακοίνωση της EBU:

«Μετά τους ισχυρισμούς, σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών στο Green Room του μεγάλου τελικού του διαγωνισμού της Eurovision στις 22 Μαΐου, η EBU, έπειτα από αίτημα της Ιταλικής αντιπροσωπείας, έκανε έναν ενδελεχή έλεγχο στα στοιχεία, περιλαμβανομένων και όλων των διαθέσιμων πλάνων. Ελήφθη επίσης και εξετάστηκε εθελοντικά δείγμα από τον τραγουδιστή του συγκροτήματος Maneskin, το οποίο ήταν αρνητικό και το έχει δει η EBU. Δεν έγινε λοιπόν καμία χρήση ναρκωτικών ουσιών στο Green Room και το ζήτημα θεωρείται λήξαν. Είμαστε ενήμεροι πως μία ανακριβής θεωρία, οδήγησε σε fake news, τα οποία προσπάθησαν να επισκιάσουν το πνεύμα και το αποτέλεσμα του τελικού και άδικα, επηρέασαν το συγκρότημα. Συγχαίρουμε για ακόμα μία φορά τους Maneskin και ευχόμαστε τεράστια επιτυχία. Αναμένουμε με ανυπομονησία με την Ιταλική Κρατική Τηλεόραση RAI, στην παραγωγή ενός πραγματικού υπερθεάματος στον διαγωνισμό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί του χρόνου στην Ιταλία».

